2021年度洛阳网“百姓呼声”群众诉求办理工作先进单位评选启动

即将过去的2021年，您通过洛阳网“百姓呼声”反映诉求后，哪家职能部门的回复最让您满意？从即日起，2021年度洛阳网“百姓呼声”群众诉求办理工作先进单位和优胜单位评选启动，您可通过洛阳发布(luoyangfabu)、洛阳网(lydcomcn)微信公众号及“掌上洛阳”App，对满意的职能部门进行投票。

即将过去的2021年，您通过洛阳网“百姓呼声”反映诉求后，哪家职能部门的回复最让您满意？从即日起，2021年度洛阳网“百姓呼声”群众诉求办理工作先进单位和优胜单位评选启动，您可通过洛阳发布(luoyangfabu)、洛阳网(lydcomcn)微信公众号及“掌上洛阳”App，对满意的职能部门进行投票。

方法一：关注洛阳发布微信公众号，点击页面下方“百姓呼声”菜单，进入投票系统。

方法二：关注洛阳网微信公众号，点击页面下方“百姓呼声”菜单，进入投票系统。

方法三：下载“掌上洛阳”App，点击相关活动页面，进入投票系统。

此次评选活动将持续至18日8时。根据“百姓呼声”群众诉求归口部门，参与投票的职能部门分为市直部门、县区政府、公共行业三大类。投票结束后，我们将根据投票情况及各部门2021年诉求办理情况，评选出2021年度“百姓呼声”群众诉求办理工作先进单位10家和优胜单位10家。

洛阳网“百姓呼声”是我市重要的网络问政平台，截至目前已累计解决网民诉求近50万件，回复率在98%以上，已成为洛阳网民与职能部门互动的重要桥梁，是职能部门征集民意、吸纳民智、解决民难、服务民众的重要平台。2013年1月，洛阳网“百姓呼声”被纳入市110联动网民诉求办理工作督办考核范围。

近年来，“百姓呼声”网络问政平台持续优化提升，已实现PC端、手机移动端全覆盖。您可关注洛阳发布或洛阳网微信公众号，点击底部“百姓呼声”菜单，随时随地提交诉求；您也可以在手机浏览器上搜索“洛阳网”，登录“百姓呼声”，通过网页版向有关部门提交诉求；您还可以通过“掌上洛阳”App提交诉求，并且能在第一时间查看有关部门的回复办理结果。

值得一提的是，为了进一步走好网上群众路线，今年7月，洛阳网“百姓呼声”平台开设短视频栏目“呼声姐姐”，由记者出镜为网民答疑解惑，更加贴近民心。目前，“呼声姐姐”已在抖音、快手、视频号等多个平台上线，赶紧搜索“呼声姐姐”关注吧！（郭瑛）