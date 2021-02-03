2月洛阳网“百姓呼声”回复率为98.76%

记者昨日获悉，洛阳网“百姓呼声”平台2月共收到各类帖子4614条，其中投诉类帖子2158条、咨询类帖子2033条、建议类帖子423条。已回复帖子4557条，回复率为98.76%，比1月下降0.34个百分点。

记者昨日获悉，洛阳网“百姓呼声”平台2月共收到各类帖子4614条，其中投诉类帖子2158条、咨询类帖子2033条、建议类帖子423条。已回复帖子4557条，回复率为98.76%，比1月下降0.34个百分点。

在职能部门方面，诉求问题涉及政府职能部门46个，其中39个回复率为100%。在县(市)区方面，诉求问题涉及县(市)区政府、管委会18个，其中17个回复率为100%。

在公共服务行业方面，诉求问题涉及公共服务行业单位34个，其中22个回复率为100%。此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。2月共抽查“百姓呼声”帖子3000条。抽查结果显示，有3个单位的6条帖子存在敷衍答复情况。其中，伊川县4条、市公安局1条、洛阳民航1条。

自2013年1月起，洛阳网“百姓呼声”就被纳入市110联动网民诉求办理工作督办考核范围。按照相关通知，各单位对网民诉求要做到及时受理、认真办理、按时反馈。

想了解各单位详细回复情况，可登录洛阳网“百姓呼声”查阅。目前，“百姓呼声”网络问政平台已实现电脑端、手机移动端全覆盖，您通过“掌上洛阳”手机客户端即可提交帖子，第一时间查询办理结果，并对办理情况进行评价。