周山大道什么时候开始拆迁？丨百姓呼声每日简报

10月26日0时--10月26日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计304条，已回复的帖子72条，未回复帖子232条。其中，市生态环境局、洛龙区、市卫健委、市体育局、瀍河区、市人力资源和社会保障局等单位回复积极。

10月26日0时--10月26日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计304条，已回复的帖子72条，未回复帖子232条。其中，市生态环境局、洛龙区、市卫健委、市体育局、瀍河区、市人力资源和社会保障局等单位回复积极。

【热帖】

· 新申请参加灵活就业社保如何办理？

· 周山大道什么时候开始拆迁？

· 乾坤御苑迟迟不办房产证

· 外地户口在洛阳参加城镇医疗去哪里办理？

· 开元名居楼盘的诸多问题如何解决？

· 嵩山路的“毒气”危害越来越严重

· 新区体育场改造工程彻夜施工，噪音扰民

· 幼儿先天性心脏病治疗免费吗？

· 药店大量自制膏药是否违法？

【已回复】

1. 咨询：新申请参加灵活就业社保如何办理？

市人力资源和社会保障局回复：凡从事灵活就业（本市非农户口）、无雇工的个体工商户或档案托管在市（县、区）公共就业服务机构、市人才服务机构，并且在国家规定正常劳动年龄内的人员。可带身份证原件及复印件；无雇工的个体工商户提供工商营业执照；建立个人档案的需提供近期个人免冠照片1张到市（县、区）档案托管的公共就业服务、人事人才服务机构或县、区社会保险中心办理参保手续。办理完参保手续的次月起到参保县、区税务服务大厅进行缴费。

2. 咨询：周山大道什么时候开始拆迁？

涧西区回复：现阶段政府正在做补偿计划，预计今年年底之前就会拆迁，请您安心生活。

3. 投诉：乾坤御苑迟迟不办房产证

洛龙区回复：该项目由于开发企业资金链断裂，涉及与施工单位经济纠纷，施工单位不提交施工资料，无法完善竣工验收及办理房产证。2019年已经市政府协调会得到政策落实，以房屋安全鉴定代替竣工备案手续。但由于企业年前刚筹措到资金可以支付安全鉴定费用，但还因为涉及双回路电问题，尚欠电力部门相关费用，无法完善消防验收和竣工验收，暂时无法开展办证工作。加之企业法人年前病故，造成推进工作更加困难。目前，乾坤御园置业公司一直和有关部门协调小区用电问题，想法设法筹集用款200万，通过各方面努力，于8月27号商品房（元亨国际）已经正式供电，9月期间把乾坤御园小区内正式供电手续已经完全办理完毕，由于供电局业务繁忙，把乾坤御园小区撤临时电缆换正式电事宜安排在10月下旬，预计10月底前小区全部正式供电。待电力改造到位符合消防验收条件后，完成相关验收，推动小区不动产证办理。

4. 咨询：外地户口在洛阳参加城镇医疗去哪里办理？

市医疗保障局回复：我市2021年城乡居民医疗保险已经开征，反映外地户口办理洛阳市城乡居民医保参保问题，请你持身份证、我市长期居住证，到所在地的西工区社保中心办理参保登记手续。具体可咨询西工区社保中心，联系电话：63212927。

5. 咨询：开元名居楼盘的诸多问题如何解决？

瀍河区回复：经核实开元名居不动产证问题已列入全市问题楼盘化解台账，目前正按照规定推进，消防安全鉴定已完成，待规划核实后，即可办理不动产证。

6. 投诉：嵩山路的“毒气”危害越来越严重

市生态环境局回复：经查，嵩山路北段有影响的企业由中铝洛铜和轴承厂，中铝洛铜靠近嵩山路北段的是电子铜带厂，该厂环评手续齐全，主要燃料是天然气，在车间内及厂区闻不到明显异味。轴承厂靠近嵩山路北段的是六热车间，该车间主要进行热处理，配套有油烟治理设施，有组织排放经检测达标。但在该车间附近和车间内闻到有异味，环保部门要求该单位停产治理，待加热炉冷却后全部停产对异味进行治理，不允许启炉，待消除异味后方可生产。

7. 投诉：新区体育场改造工程彻夜施工，噪音扰民

市体育局回复：在市委市政府的大力支持下，我局“洛阳市新区自行车赛场提升改造工程”项目于2020年6月24日完成招标工作，确定施工单位（河南国安工程建设有限公司），7月15日与施工方签订合同并进驻施工现场。

目前，各项开工手续及配套施工方案都已办理完毕，该项目目前正在进行动力站的基坑挖掘并进行筏板的浇筑工作。因白天工程车辆不允许在市区行驶，无法进驻施工现场工作，只能安排工程车辆夜间进入工地，2020年10月25日晚上开始的动力站筏板浇筑施工，此工序一旦开工无法停止，故连夜进行施工操作。对周边居民带来的影响，我局已督促施工方进行整改，并责成施工方根据施工进度合理安排施工作业时间，针对反映问题我局做如下处理：

1、督促施工方采取措施，降低噪音及环境污染，做好防护。

2、特殊情况夜间施工，要求施工方加强管理。

8. 咨询：幼儿先天性心脏病治疗免费吗？

市卫健委回复：我委工作人员已与诉求人电话沟通，告知诉求人在洛阳全市“健康扶贫管理数据库”里的建档立卡农村贫困人口、农村特困人员和低保对象、家庭困难的困境儿童中，罹患儿童急性淋巴细胞白血病、儿童急性早幼粒细胞白血病、儿童先心病房间隔缺损、儿童先心病室间隔缺损、食管癌、胃癌、结肠癌、直肠癌及终末期肾病9种重大疾病的患者。实行定点救治，患者在非定点救治医疗机构接受治疗，不享受相关补偿优惠政策。

【尚未有结果】

咨询：药店大量自制膏药是否违法

【网友建议】

建议：王城大道和瀍涧大道立交进行全部亮化

网友：王城大道和瀍涧大道立交已经开始运行，但长期以来天黑后没有路灯，通行十分危险。建议立交全部亮化，辅道路面加设路灯，这样既保障安全，也亮化设施，符合洛阳副中心建设标准，整体提升该路段形象。

建议：史家湾村排除施工隐患

网友：西工区红山乡史家湾村最近在修理河道，施工段没有施工围挡，黄土不覆盖，桥边上挖开，也没有安全提示。路灯线被挂断，晚上没有照明和提示，行人按平常走的路线容易掉进河里，安全隐患很大。

(记者 李珂尧 整理)

如果您有疑问需要咨询求助，有问题需要投诉举报等，可通过以下方式与洛阳网《百姓呼声》栏目取得联系获得帮助：登录洛阳网《百姓呼声》栏目；下载安装《掌上洛阳》手机客户端，随时随地接收部门回复新信息；或扫描下方二维码关注洛阳网百姓呼声微信公众号。