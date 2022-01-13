请扩散！“场所码”将在洛阳全市推广应用

为高效精准做好我市疫情防控工作，落实最小单元防疫管控措施，推动科学防控、精准防控，现就在全市推广应用“场所码”有关事宜通告如下：

洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室

关于推广应用“场所码”的通告

为高效精准做好我市疫情防控工作，落实最小单元防疫管控措施，推动科学防控、精准防控，现就在全市推广应用“场所码”有关事宜通告如下：

一、“场所码”功能介绍

“场所码”是在“洛康码”系统框架下新增开发的具有场所到访登记功能的“二维码”，由场所管理者激活并张贴在指定位置。进入场所人员通过“洛快办”APP、微信或支付宝扫描“场所码”，可自动显示人员健康信息，并标识场所名称、位置等，进行自动化登记，为快速精准追踪涉疫风险人员提供数据支撑。

二、“场所码”应用范围

各类检疫站(点)和全市各交通要道(含高铁站、火车站)出入口；各类居民小区、学校、医院等重点区域场所；各类公共交通运营车辆(公交车、出租车、地铁、城际班车等)；冷链食品、餐饮旅游、交通运输和物流快递等重点行业、重点领域场所；各宾馆、酒店、饭店、商场、超市、农贸市场、医药门店、文旅娱乐等经营性场所；党政机关、企事业单位等有关单位；其他需要开展人员管控的场所。

三、“场所码”使用方法

各县区新冠肺炎疫情防控指挥部、乡镇(街道办事处)向各场所免费分发申请“场所码”的“空白码”。

(一)场所管理者激活流程

打开“洛快办”APP、支付宝、微信→点击“扫一扫”→扫描各乡镇(街道办事处)分发的“空白码”→根据提示填写申报信息→激活“场所码”→张贴“场所码”。

(二)群众进入场所扫码流程

打开“洛快办”APP、支付宝、微信→点击“扫一扫”→扫描“场所码”→自动获取扫码信息→向场所管理者出示扫码结果(与洛康码颜色一致)→绿色通行，黄色、红色禁止通行。

四、“场所码”使用要求

广大市民在进入各场所单位时，应当主动扫描“场所码”并配合查验。纳入使用范围的场所，要安排专人指导监督进入人员出示“场所码”，“场所码”状态为“绿色”可通行，为“黄色”或“红色”的，第一时间报所在地疫情防控部门落实相应管控措施。对未成年人、老年人、视障听障残疾人以及没有智能手机的群众，设立人工登记通道，登记相关信息后允许进入。对拒不出示“场所码”或“场所码”异常、拒不配合落实相应防控措施的人员，各场所可禁止其进入；对扰乱公共场所秩序造成严重后果的，依法追究法律责任。

2022年2月23日