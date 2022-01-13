洛阳“场所码”来了！比洛康码功能更强大

近日，为高效精准做好疫情防控工作，落实最小单元防疫管控措施，洛阳市疫情防控指挥部在全市迅速全面推行使用“场所码”。“场所码”不但具备“洛康码”的功能，还具备使用者到访相关场所的登记功能，可实现人员流动复杂场所疫情精准防控。

“场所码”长啥样？怎么用？23日上午，记者在老城区新生西街上的香榭里定鼎广场小区北门看到，老城区南关街道办事处的工作人员已经在小区门岗处贴上了“场所码”。

“场所码”上，除了有一个二维码，还印有场所名称“定鼎广场一期”，和场所地址“河南省洛阳市老城区定鼎南路55号院”。记者使用支付宝、微信的“扫一扫”功能扫描“场所码”上的二维码后发现，手机会跳转至扫码结果页面(部分用户首次使用微信扫“场所码”时，需要填写姓名、身份证号码等信息)，页面上显示“欢迎进入定鼎广场一期小区”和记者的身份信息，页面的背景颜色是绿色的。

老城区南关街道办事处的工作人员向小区门卫介绍，“场所码”扫码结果页面的颜色，其实跟扫码者日常使用健康码显示的颜色一致，如果是绿码，就可以放行。