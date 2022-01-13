连续7年组织无偿献血活动 水上搜救队的别样公益路

日前，洛阳市神龙水上义务搜救队40余名队员，集中参加无偿献血活动，现场还有队员家属赶来自愿献血。
日前，洛阳市神龙水上义务搜救队40余名队员，集中参加无偿献血活动，现场还有队员家属赶来自愿献血。
日前，洛阳市神龙水上义务搜救队40余名队员，集中参加无偿献血活动，现场还有队员家属赶来自愿献血。记者了解到，该搜救队多年来积极参加救援活动，每年还众筹投放公益救生圈，定期组织到中小学开展环境消杀……“队员们每年组织2次献血活动，坚持7年了，为咱洛阳临床用血保障贡献力量。”队长杨红山说。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 秦文虎 摄影报道）
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