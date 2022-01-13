徐衣显主持召开专题会议 研究优化营商环境等工作

21日，市长徐衣显主持召开专题会议，研究优化营商环境、深化文旅融合、杜康转型发展等工作。

徐衣显主持召开专题会议

抓好“七件事”着力构建一流营商环境

打好“合作牌”助力打造文旅旗舰劲旅

21日，市长徐衣显主持召开专题会议，研究优化营商环境、深化文旅融合、杜康转型发展等工作。

会议听取了有关部门关于优化营商环境“七件事”推进情况汇报，并逐项研究下一步工作安排。会议强调，要紧盯市人代会目标任务完成，研究细化优化营商环境政策措施，组织开展系列专项行动，持续深化“放管服效”改革，着力消除影响营商环境的“难点”“堵点”“痛点”，不断增强企业、群众获得感和满意度，争创全省优化营商环境创新示范市。一要全面推行“一件事一次办”。优化部门职能，打通数据孤岛，尽快推出80个“一件事一次办”重点事项，推动“洛快办”APP与“豫事办”全面对接，确保上线办理事项200个以上。二要全面推行“有诉即办”。建立健全群众诉求办理机制，高标准建成“12345”政务服务热线，完善提升市民之家“有事请找我”服务功能，实现企业、群众诉求有诉即接、有诉即应、有诉必办、有诉即办。三要全面推行“标准地+承诺制”。把承诺理念、标准意识全面融入“标准地+承诺制”改革，推动开发区区域评估全覆盖，全年出让标准地规模占产业用地80%以上，尽快实现重大产业项目“拿地即开工”。四要全面推行“交房即发证”。加快推进“互联网+不动产登记”，完善监管流程，打通关键环节，6月底前新建商品房实现“交房即发证”。五要全面开展打击电信网络诈骗、打击恶意逃废债、依规依法兑现承诺“三大专项行动”。坚持防治结合、防范为先，组建工作专班，实施府院联动、集中攻坚，着力构建诚信社会环境，营造良好金融生态，确保政府新承诺事项全部兑现到位。

会议研究了省文旅集团落户筹备和重点文旅项目谋划实施情况，强调要聚焦“文旅文创成支柱”，站位全省大局，积极沟通对接，强化服务保障，全力做好省文旅集团落户洛阳各项准备工作。要围绕重大文旅项目投资、重要文旅资源运营、新型文旅业态培育，加快省市文旅集团深度合作，积极谋划实施一批重点项目，搭建“投、融、建、管、运”一体化平台，协同打造全国文旅文创旗舰劲旅。

会议研究了杜康控股集团转型发展工作，强调各级各有关部门要把推动杜康控股集团转型发展作为“万人助万企”活动重要内容，完善领导分包、政策支持等措施，引导企业瞄准细分市场，改进生产工艺，提高内在品质，创新营销手段，全面提升市场竞争力，努力将杜康打造成为豫酒品牌中坚力量。要发挥汝阳、伊川资源优势，谋划建设杜康文化产业园、现代农业产业园等特色项目，打造融人文、产业、旅游、健康为一体的文化生态。

孙延文、李新建等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 孙自豪)