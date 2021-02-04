停车棚里几辆车起火 巡防队员与居民使用十几罐灭火器救援

小区停车棚里的电动车起火，引燃更多电动车、摩托车，西工公安分局巡特警大队巡防队员李强与居民合力灭火，用光十几罐灭火器，直至消防队员到来。

小区停车棚里的电动车起火，引燃更多电动车、摩托车，西工公安分局巡特警大队巡防队员李强与居民合力灭火，用光十几罐灭火器，直至消防队员到来。20日，他讲述了这起惊心动魄的灭火救援。

17日晚上11点多，李强下班路过七一路，看到一名男子从旁边小区跑出来，大声吆喝“失火了”，当时他闻到一股烧焦的味道。沿街商铺基本都已关门，只有一家网吧营业，他立即跑进网吧取来一罐灭火器，直奔小区。

“着火地点位于小区停车棚,一辆电动车起火，引燃旁边几辆电动车和一辆摩托车，现场居民站在一旁束手无策。”李强回忆，火势刚起来，燃烧产生的浓烟呛鼻，担心摩托车发生爆炸，他站在2米远处使用灭火器对着摩托车喷射，并让在场人员赶紧去找更多的灭火器。

大家又跑到网吧等处，提来十几罐灭火器，一起参与灭火，也有人拨打110报警。李强说，他们只能使用灭火器对火势进行压制，避免蔓延，停车棚里停有不少车，还有纸箱等易燃物。

消防队员到达现场时，李强等人已将十几罐灭火器用完，现场交由消防队员处置，最终将火扑灭，不过几辆车被烧得几乎只剩骨架，所幸未造成更大损失，也无人受伤。目前，起火原因正在进一步调查。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 张国锋 文/图)