货车清晨坠河司机被困 消防救援人员紧急营救

19日清晨5时许，洛阳市宜阳县锦屏镇一新能源加油站附近，一辆货车坠入河中，一人被困。接到报警后，宜阳县消防救援大队赶往现场救援。
19日清晨5时许，洛阳市宜阳县锦屏镇一新能源加油站附近，一辆货车坠入河中，一人被困。接到报警后，宜阳县消防救援大队赶往现场救援。
19日清晨5时许，洛阳市宜阳县锦屏镇一新能源加油站附近，一辆货车坠入河中，一人被困。接到报警后，宜阳县消防救援大队赶往现场救援。
消防救援人员到场看到，一辆厢式物流货车坠入河中央，河水漫过驾驶室，司机已爬至车顶等待救援。天还没亮，水流湍急，加之车辆距岸边有七八米远，消防救援人员无法使用器材直接进入河中。
于是，消防救援人员用一部9米长的金属拉梯，搭在车顶和岸边当“桥”，司机沿拉梯向岸边走来时，突然脚下一滑，坠河被冲走。
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