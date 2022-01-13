64岁洛阳米雕艺人创作冰墩墩米雕 为冬奥会加油喝彩

“为冬奥加油！为冬奥喝彩！”昨日上午，在老城区洛邑古城景区内的小桥旁，64岁的米雕艺人闫交生看着手里的米雕说。

冰墩墩米雕

“为冬奥加油！为冬奥喝彩！”昨日上午，在老城区洛邑古城景区内的小桥旁，64岁的米雕艺人闫交生看着手里的米雕说。

近看，在3粒米上，各有一只憨态可掬的冰墩墩，正以不同的姿势向人打招呼，仿佛下一秒就要冲破玻璃吊坠，给人一个大大的拥抱。这些冰墩墩米雕都出自闫交生的巧手。此外，还有一粒米上清晰地刻着“为冬奥加油为冬奥喝彩”的字样，表达了闫交生对冬奥会的祝福。

一把普通的尖嘴钳、一排特制的“笔刻刀”，就是闫交生创作米雕的全部工具。“我不用放大镜，全靠自己的眼睛。”闫交生说，他是河南林州人，从小就喜爱篆刻，12岁开始自学篆刻技艺，而尝试在米粒上雕刻是从2000年开始的。

“在米粒上雕刻就好像从头学起。”闫交生说，他从刻字开始慢慢琢磨，到后来刻花鸟鱼虫、人物肖像、卡通形象等，每逢热点事件，他都会专门创作主题米雕。长期以来，凭借着高超的米雕技艺，闫交生收获了不少“粉丝”，这次刻冰墩墩便是为了满足“粉丝”的心愿。