洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市直事业单位重塑性改革动员部署会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.16 21:58

市直事业单位重塑性改革动员部署会召开
推进市直事业单位重塑性改革
为洛阳现代化建设增添新动能
江凌讲话 徐衣显主持

　　16日，市直事业单位重塑性改革动员部署会召开，深入贯彻习近平总书记关于事业单位改革的重要指示，认真落实党中央、省委关于事业单位改革的部署要求，对市直事业单位重塑性改革进行动员部署。

　　市委书记江凌出席会议并讲话。市委副书记、市长徐衣显主持会议，并对贯彻落实会议精神提出要求。

　　江凌指出，推进事业单位重塑性改革是深化党政机构改革的接续，是推进治理体系和治理能力现代化的重要举措。党的十八大以来，习近平总书记对事业单位改革提出明确要求，为我们推进事业单位重塑性改革提供了根本遵循。各级各部门要提升政治站位，深刻认识推进市直事业单位重塑性改革是贯彻党中央、省委决策部署的实际行动，是提升公共服务效能的现实需要，是洛阳现代化建设的必然要求，扎实推进市直事业单位重塑性改革，为洛阳现代化建设增添新动能。

　　江凌强调，要准确把握事业单位重塑性改革的任务和要求，明确方向、突出重点，真正从根本上优化组织结构、完善治理体系。要重构职能体系，把优化功能职能放在首位，科学划分公益类别，厘清政事关系、事企关系、管办关系，切实做到政事分开、事企分开、管办分离。要重塑布局结构，立足现代化建设和新发展阶段的需求，坚持“因事设机构”，撤并职能不适应时代发展需要的机构，整合职能相近的机构，增加创新引领发展、提高公共服务等领域的机构，优化重塑事业单位布局结构。要重配编制资源，按照“严控总量、统筹使用、有增有减、动态平衡”原则，坚持为重大发展战略服务、为加强民生保障服务、为夯实基层治理服务，在总体上做“减法”，有针对性地做“加法”，把编制资源用在刀刃上。要重建治理体系，细化明确政事权限清单，探索实行事业单位机构职能规定，完善章程管理，优化内部决策运行管理机制，加快实现治理体系和治理能力现代化。

　　江凌强调，事业单位重塑性改革是一项重要的政治任务。要建立工作机制，加强组织领导，成立市直事业单位重塑性改革领导小组，统筹协调和组织实施改革工作；市直有关部门要密切配合，明确专人负责，扎实搞好调研，充分听取意见，细化实施方案，确保中央精神和省委、市委部署落到实处。要强化政策保障，坚持“编随事走、人随编走”，切实维护涉改干部职工利益，保证改革顺利进行。要坚持一把手负总责、亲自抓，做细做好思想政治工作，及时研判化解风险，确保改革平稳有序。要严明改革纪律，加强执纪监督，确保有力有效推进市直事业单位重塑性改革。

　　市委常委、组织部部长何伟对《洛阳市市直事业单位重塑性改革实施意见》进行说明。市人力资源和社会保障局、市文物局、市机关事务管理局作交流发言。

　　李保国、王军、孙延文、朱美荣等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 新安宝真观，深藏乡野间
    新安宝真观，深藏乡野间
    新安宝真观，深藏乡野间
        前段时间，省政府下发《关于公布第八批河南省文物保护单位名单的通知》，核定351处省级文物保护单位，洛阳有...
  • ·小猫肉肉 一对洛阳60后夫妇的解忧草
  • ·三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
  • ·以虎之名探周边“虎”景
    		•  
    新闻排行
  • 开学后，洛阳中小学校实行封闭式管理
  • 最新通知！洛阳中心城区出租车调价
  • 徐衣显主持召开市政府第104次常务会议
  • 洛阳涧西区今年将建设8个大型停车场
  • 洛阳着力提升城市功能品质与青年的契...
  • 6月底前， 洛阳将实现新时代文明实践...
  • 洛阳纳税人注意！即日起办理年度汇算...
  • 洛阳今日阴天有雾和霾 气温-3℃到2℃
  • 新学期开学啦！【组图】
  • 两辆老摩托，一颗孝子心
    		•
    百姓呼声
    网友咨询：我市中小学生到底几号开学？
    异地职工医保卡想在洛阳使用需要什么手续
    精彩图片
    千架无人机夜空飞舞 ...
    精准科学调控 拉长观赏...
    云端赏年俗 隋唐闹元宵...
    猜灯谜 闹元宵【组图】
    精彩热帖

    欢天喜地闹元宵

    王城公园赏花灯

    勇成摄影 乡村大锅菜

    石子之眼 绿萼梅
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605