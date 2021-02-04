洛阳市直事业单位重塑性改革动员部署会召开

16日，市直事业单位重塑性改革动员部署会召开，深入贯彻习近平总书记关于事业单位改革的重要指示，认真落实党中央、省委关于事业单位改革的部署要求，对市直事业单位重塑性改革进行动员部署。

市直事业单位重塑性改革动员部署会召开

推进市直事业单位重塑性改革

为洛阳现代化建设增添新动能

江凌讲话 徐衣显主持

16日，市直事业单位重塑性改革动员部署会召开，深入贯彻习近平总书记关于事业单位改革的重要指示，认真落实党中央、省委关于事业单位改革的部署要求，对市直事业单位重塑性改革进行动员部署。

市委书记江凌出席会议并讲话。市委副书记、市长徐衣显主持会议，并对贯彻落实会议精神提出要求。

江凌指出，推进事业单位重塑性改革是深化党政机构改革的接续，是推进治理体系和治理能力现代化的重要举措。党的十八大以来，习近平总书记对事业单位改革提出明确要求，为我们推进事业单位重塑性改革提供了根本遵循。各级各部门要提升政治站位，深刻认识推进市直事业单位重塑性改革是贯彻党中央、省委决策部署的实际行动，是提升公共服务效能的现实需要，是洛阳现代化建设的必然要求，扎实推进市直事业单位重塑性改革，为洛阳现代化建设增添新动能。

江凌强调，要准确把握事业单位重塑性改革的任务和要求，明确方向、突出重点，真正从根本上优化组织结构、完善治理体系。要重构职能体系，把优化功能职能放在首位，科学划分公益类别，厘清政事关系、事企关系、管办关系，切实做到政事分开、事企分开、管办分离。要重塑布局结构，立足现代化建设和新发展阶段的需求，坚持“因事设机构”，撤并职能不适应时代发展需要的机构，整合职能相近的机构，增加创新引领发展、提高公共服务等领域的机构，优化重塑事业单位布局结构。要重配编制资源，按照“严控总量、统筹使用、有增有减、动态平衡”原则，坚持为重大发展战略服务、为加强民生保障服务、为夯实基层治理服务，在总体上做“减法”，有针对性地做“加法”，把编制资源用在刀刃上。要重建治理体系，细化明确政事权限清单，探索实行事业单位机构职能规定，完善章程管理，优化内部决策运行管理机制，加快实现治理体系和治理能力现代化。

江凌强调，事业单位重塑性改革是一项重要的政治任务。要建立工作机制，加强组织领导，成立市直事业单位重塑性改革领导小组，统筹协调和组织实施改革工作；市直有关部门要密切配合，明确专人负责，扎实搞好调研，充分听取意见，细化实施方案，确保中央精神和省委、市委部署落到实处。要强化政策保障，坚持“编随事走、人随编走”，切实维护涉改干部职工利益，保证改革顺利进行。要坚持一把手负总责、亲自抓，做细做好思想政治工作，及时研判化解风险，确保改革平稳有序。要严明改革纪律，加强执纪监督，确保有力有效推进市直事业单位重塑性改革。

市委常委、组织部部长何伟对《洛阳市市直事业单位重塑性改革实施意见》进行说明。市人力资源和社会保障局、市文物局、市机关事务管理局作交流发言。

李保国、王军、孙延文、朱美荣等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)