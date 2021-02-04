洛阳今年将启动校长职级制改革 实行竞争上岗

记者从20日召开的洛阳市县管校聘管理改革总结暨校长职级制改革启动大会上获悉，洛阳今年将启动校长职级制改革。

记者从20日召开的洛阳市县管校聘管理改革总结暨校长职级制改革启动大会上获悉，洛阳今年将启动校长职级制改革。

据介绍，推进中小学校长职级制度改革，是积极适应“十四五”教育发展新格局、新变化的现实需求。通过逐步取消学校行政级别，加大学校办学自主权，完善学校内部治理结构，推进中小学校长专业化成长。改革旨在让“行政化”“官员化”办学退出历史舞台，走教育家办学的新路子，让真正爱教育、懂教育的人办学，让学校办得好的校长有晋升渠道、有成长空间、有社会认可、有看得见摸得着的“荣誉”。

中小学校长职级制改革不是简单的摘掉校长“官帽子”，也不是简单的给校长“涨工资”，而是一项系统的综合改革。主要涉及以下方面:

创新选人用人机制，完善校长选聘制度

实行校长职级制,新任校长不再套用行政级别,全部竞争上岗，并且可以面向社会公开招聘校长。由传统行政干部的选拔任用,改为按职业化、专业化的遴选聘任，校长不再是一成不变的身份，而是有任期的专业职务，教育行政部门负责校长的选聘工作和日常管理，并接受组织、机构编制和人社部门的监督和指导。

转变学校社会职能，明确学校和校长教育主业

中小学校不再具有行政职能，不再承担与教育教学无关的行政事务，不能安排中小学教师到校外参与执勤、庆典、卫生、治安、社区服务等非教育教学工作，任何与教育教学无关的事务不得“进校园”，确需“进学校”必须由教育行政部门统一安排部署。校长要潜心教育教学、专注学校管理事务，不再拥有行政官员身份，不再参加与教育工作无关的行政干部会议，非教育主管部门指派给校长工作的，要通过教育行政部门统一协调安排。

完善校长评价机制，畅通职级晋升渠道

系统建立校长人才库，完善校长任职资格制度，建立包括党建、教育教学、管理和改革、发展与创新以及个人成长等方面的评价指标体系，明确加分项和减分项以及“一票否决”项。要充分参考教育专家、学校教职工、家长和学生等人员对校长的评价。成立由专家组成的评审委员会，客观、全面、科学的评价校长。评价结果作为能否聘任和升级降级的重要依据,形成能上能下、能进能出的科学用人机制。

建立现代学校制度，优化校长工作环境

逐步建立依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度，赋予校长更大自主权，特别是在副校长提名、中层干部聘任、选用教师等方面给予更多权力,能够大胆进行学校内部机构改革、课程开发和特色提升,让自主管理落到实处。

洛阳市教育局负责人介绍，3月份前，全市各级教育行政部门要按照新的标准、新的体系，系统建立全市校长后备人才库，市直个学校要完成校长职级首次认定，今年秋季开学前，各县区要完成要完成校长职级首次认定，兑现校长职级待遇。

各级各单位要把中小学校长职级制改革纳入教育督导的重要内容，定期督查、调度和通报有关工作进展情况，充分调动各方面参与改革、支持改革的积极性。洛阳市教育局将把“校长职级制”改革完成情况列入年度评比内容，强化检查指导，加强经验交流，推动各项工作落到实处。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）