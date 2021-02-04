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洛阳800多所中小学校5万余名教师完成“县管校聘”改革
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.20 12:43

　　记者从20日召开的洛阳市县管校聘管理改革总结暨校长职级制改革启动大会上获悉，洛阳全面深入推动县管校聘改革，截至2021年年底，全市15个县区、800多所中小学校、5万余名教师完成“县管校聘”改革。

　　全市参与“县管校聘”的总人数达54692人，调整教师编制3203个，调整占比达到5.9%，全市中小学教职工编制全面达到国家基本标准。其中校级交流519人，教师跨校竞聘1935人，组织调剂210人。参与竞聘的人员中，普通教师中有662人选聘为学校中层，141人选聘为副校长，1人破格选聘为校长；345名中层干部竞聘为副校长，104名副校长竞聘为校长；249人从中层干部转为学科教师，201人从校级领导岗位退出。

　　洛阳市教育局有关负责人表示，实施“县管校聘改革”打破了旧的教师管理模式，重构了编制、人社、教育部门和中小学校的职能定位，改革中，82人因工作业绩不佳、工作态度不好、工作主动性不强、社会评价不高等原因没有竞聘到合适的岗位，3383人通过改革解决了“人岗不适”问题，教师的人事关系进一步理顺，消除了“有岗无人，人岗固化”的顽疾，形成了“因岗用人，人岗相适”的良好态势,教师工作积极性得到进一步提高，广大教师迸发出“想干事”的热情、“能干事”的激情和“干成事”的豪情。

　　据介绍，下一步，洛阳将深入贯彻市委市政府决策部署，树牢教育改革发展的主基调，以改革谋发展，以改革求提升，持续推动洛阳教育向更高质量发展迈进。坚持高位推动。把教育综合改革作为破解教育发展困境的关键一招，推动《洛阳市基础教育改革三年行动计划(2021-2023)》落实落细，要切实增强系统性思维，针对改革中出现的问题和困难，积极完善改革措施、丰富改革手段、探索提升改革成果、丰富交流方式。主动打破现有顽瘴痼疾，塑造“人走关系走”“人走关系留”“学科对等交流”“交流兼支教”“农村薄弱学科巡回走教交流”等改革新业态，真正激发教师交流的主动性和积极性。(洛报融媒·洛阳网 记者 孟山)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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