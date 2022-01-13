励志！孟津一乡村小学女子足球队5年获14个冠军

目前，洛阳姑娘王珊珊和队友夺冠的新闻依然是不少人茶余饭后的谈论焦点。

目前，洛阳姑娘王珊珊和队友夺冠的新闻依然是不少人茶余饭后的谈论焦点。在洛阳市孟津区平乐镇张盘小学，有一支少年女子足球队，她们同样优秀。国家一级运动员、入选国少集训队、多次获得“市长杯”冠军和省级比赛冠军……这群乡村娃将足球踢到更大的舞台，中国女足“顽强拼搏、永不言弃”的精神在她们身上延续。

5场比赛踢进12个球，她被评为最佳射手

16日上午，记者来到张盘小学发现，这所乡村小学并不起眼，但会议室柜子上摆满了的足球奖牌与奖杯，展现了这所学校的特色与辉煌。学生尚未开学，操场上却热闹非凡，女子足球队队长王一好和队员正在进行一场友谊赛。断球、带球、传球、射门……王一好与队友配合默契，干净利落地将球送进对方球门。

王一好今年12岁，上小学六年级，踢前锋，二年级时加入球队。起初，父母想让她学舞蹈，不想让她踢球，在校长宋海波做工作和她的坚持下，父母做了让步。“我喜欢在绿茵场上奔跑的感觉。”王一好说。

在教练李磊眼里，王一好天赋好、勤奋，进步很快，2020年成为队长。在刚结束的“市长杯”比赛中，她参加5场比赛踢进12个球，被评为小学组最佳射手。队友对她的评价则是“能力强、有拼劲，只要球不出界就不放弃”。

“王珊珊姐姐是队长，我在她身上看到肩负的责任，学到很多东西。”王一好说，她希望今后和队友能取得更好成绩。