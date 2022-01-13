据“中华人民共和国交通运输部”网站消息：近日，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司联合印发了《现代综合交通枢纽体系“十四五”发展规划》(简称《枢纽规划》)。

据交通运输部网站消息：近日，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司联合印发了《现代综合交通枢纽体系“十四五”发展规划》(简称《枢纽规划》)。

《枢纽规划》明确了“十四五”时期重点推进的20个左右国际性综合交通枢纽城市和80个左右全国性综合交通枢纽城市建设名单，提出了枢纽城市设施布局要求和枢纽港站建设重点，其中，洛阳入选全国性综合交通枢纽城市建设名单。

综合交通枢纽城市怎么“建”？

《枢纽规划》提出，要强化国际性综合交通枢纽城市门户功能。包括：

加快建设国际枢纽机场、国际枢纽海港、国际铁路枢纽场站、国际邮政快递处理中心，完善国际旅客、跨境物流中转设施，强化与境外枢纽节点的战略合作和业务联系。

支持国际性综合交通枢纽城市拓展连接世界重要机场、港口的航线网络，扩大国际铁路班列服务半径。

鼓励建设全球转运分拨中心、国际交易中心、国际结算中心，提升全球资源要素配置能力。

加强枢纽城市与周边产业基地、货源地、口岸节点之间联系，为实现周边区域快速接入国际运输网络创造条件。

对于全国性综合交通枢纽城市，《枢纽规划》提出要提升枢纽城市的中转组织能力：

以服务区域重大战略和区域协调发展战略为重点，完善全国性综合交通枢纽城市运输组织功能，推进与国际性、区域性枢纽城市协同发展。

加强全国性综合交通枢纽城市间有机联系，完善国际、区际、城际等不同层次有效衔接的服务网络，提高运输整体效率与服务水平。

鼓励组合型综合交通枢纽城市协同联动与互联互通，发挥各自比较优势，共商、共建、共享重大枢纽设施，提升整体效益。

以枢纽机场、枢纽海港、铁路枢纽场站等为重点，完善换乘换装功能设施和配套服务网络，增强跨区域人员交往和物资中转组织功能。

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