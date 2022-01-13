开学后，洛阳中小学校实行封闭式管理

今起，我市中小学生陆续报到入学。为筑牢校园疫情防线，确保平安开学，昨日，市教育局召开开学前疫情防控工作调度会，对全市中小学开学工作进行统筹安排。

今起，我市中小学生陆续报到入学。为筑牢校园疫情防线，确保平安开学，昨日，市教育局召开开学前疫情防控工作调度会，对全市中小学开学工作进行统筹安排。

【关键词】返校要求

会议要求，各中小学要全面摸清摸实教职工、学生假期出行、接触人群等情况，确保“一人一案”做好疫情防控。

市教育局相关负责人强调，有以下几类情况的师生员工须注意：

●被诊断为新冠肺炎病例、疑似病例、无症状感染者的，暂不返校；

●目前仍身处疫情防控重点地区的，暂不返校；

●有疫情防控重点地区旅行经历或与确诊病例、疫情防控重点地区人员等有密切接触及进行过封闭隔离的，须由卫生健康或疾控部门开具已进行过隔离观察14天的健康证明，方可返校；

●入校时有发热、咳嗽等症状且为非新冠病毒感染的，暂缓返校；经治疗无症状后，可持核酸检测阴性证明返校。

此外，对于师生返校时是否要提交核酸检测阴性证明等，该负责人也进行了回应：“假期师生本人或其家人等到过洛阳市域以外，或有疫情防控重点地区旅行经历，或与确诊病例、疫情防控重点地区人员等有密切接触及进行过封闭隔离的师生，返校时须提供48小时内核酸检测阴性证明，其他师生无须提供该证明，凭开学前14天钉钉打卡记录、健康码等即可返校。”