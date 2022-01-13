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今年洛阳市将持续强化污染防治 加快绿色低碳转型
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.15 08:33

　　2021年，我市县级以上集中式饮用水水源地水质达标率为100%。

　　水是人类赖以生存的宝贵资源。保护好优质水资源，让老百姓喝上干净水和放心水，是政府的职责。“必须算清生态账、长远账，秉持尊重自然、敬畏自然、顺应自然的生态理念。”市生态环境局相关负责人说。

　　今年政府工作报告提出：深入治理水污染，确保县级以上集中式饮用水水源地水质100%达标。100%，这个绝对安全的目标没有改变。

　　我市水环境质量在“十三五”取得显著成效的基础上，实现“十四五”开局之年“好中向优”。全市优良水体比例达92.3%，国家和省确定我市的13个地表水断面水质全部达到并且优于考核目标。

　　水污染治理的显著成效，是我市生态文明建设的一个缩影。近年，我市坚持一步一个脚印，用扎实有力的举措换来了蓝天白云，换来了绿水青山，换来了群众幸福感的持续提升。

　　政府工作报告提出，今年，我市将稳妥有序推进双碳战略，探索积分奖励等方式，开展低碳社区、低碳校园、低碳园区等创建活动，积极组织86家重点用能单位进入用能权交易市场。一体推进“减煤、稳油、增气、强新、引电”，推动能源结构绿色低碳转型，有序做好淘汰煤电落后产能工作，坚决遏制“两高”项目盲目发展，因地制宜布局风光水电。

　　市政协常委、致公党洛阳市总支主委蔡根喜对我市生态文明建设尤为关注，在市政协十三届五次会议上，他以《坚持精准防治提升我市生态保护水平》为题，在第二次大会上作书面发言。“推动能源结构绿色低碳转型，是污染防治的治本之策，政府工作报告对此进行重点安排，我们充满期待。”他说。

　　2021年，我市优良天数达到246天，PM10、 PM2.5平均浓度均实现大幅下降，超额完成省定年度目标。今年，我市将实施区域大气污染协同治理，严格执行重污染天气绩效分级差异化管控，确保“散乱污”企业动态清零，确保PM10、PM2.5、优良天数“两降一升”。

　　黄河的问题，“表象在黄河，根子在流域”。洛阳是黄河流域重要节点城市，我市持续加强黄河流域生态保护治理。今年，我市将持续坚持重在保护、要在治理，全面落实“河长制”，常态化推进河湖“清四乱”；5月底前，全面完成小流域内影响行洪安全的“两清一护”工作，做好故县水库灌区项目前期工作，开工建设5座中小型水库，加快前坪水库灌区进度；10月底前，小浪底南岸灌区具备试通水条件。同时，我市将提升黄河湿地国家级自然保护区综合治理水平，加快陆浑湖等湿地公园建设，治理水土流失面积200平方公里。

　　同时，我市还将着力筑牢南部地区生态屏障。今年，我市将科学编制生态建设和环境保护规划，实行“三线一单”生态环境分区管控，探索建立生态产品价值实现机制。全面推行“林长制”，高标准实施国土绿化行动，完成造林20万亩、森林抚育15万亩，绿化美化乡村200个，打造沿黄生态带、南部四县生态涵养带，持续提升生态碳汇能力。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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