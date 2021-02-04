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市十五届人大五次会议主席团举行第三次会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.13 20:27

　　13日下午，市十五届人大五次会议主席团举行第三次会议。

　　大会主席团常务主席江凌主持会议。

　　会议听取并通过了议案审查报告，关于计划报告、预算报告的审查结果报告。

　　会议听取了关于市人民政府工作报告审议情况的汇报；表决通过了关于政府工作报告、计划报告、预算报告、市人大常委会工作报告、市中级人民法院工作报告、市人民检察院工作报告的决议草案，提请各代表团审议。

　　会议听取了候选人和市十五届人大有关专门委员会组成人员酝酿情况，提出了正式候选人名单和市十五届人大有关专门委员会组成人员名单草案，提请各代表团酝酿。

　　会议提出了总监票人、监票人名单草案，提请各代表团审议。

　　会议还通过了总计票人、计票人名单。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 白云飞)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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