洛阳市十五届人大五次会议开幕

12日上午，洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议在市会议中心隆重开幕。

坚持以创新引领发展，加快建强副中心、形成增长极，不断开创洛阳现代化建设新局面

市十五届人大五次会议开幕

大会主席团常务主席主持会议 听取政府工作报告及计划报告、预算报告

12日上午，洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议在市会议中心隆重开幕。

大会主席团常务主席江凌、杨骁、吴中阳、何伟、吉振华、雷雪芹、李钢锤、刘冠瑜、徐新、王松涛、安颖芳、张献宇、张尚君在主席台前排就座。

徐衣显、杨炳旭、李新建、王飞、李保国、王军、孙延文、梁庆、张玉杰在主席台就座。王全乐在主席台就座。

上午9时，吴中阳宣布大会开幕。与会人员全体起立，会场响起雄壮的国歌声。

在热烈的掌声中，代市长徐衣显作政府工作报告。报告共分四个部分：一、2021年工作回顾；二、2022年工作总体要求和主要目标；三、2022年重点工作；四、加强政府自身建设。

徐衣显在报告中说，2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是洛阳发展史上极不平凡的一年。面对错综复杂的国内外形势和超出预期的困难挑战，全市上下在市委坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧抓构建新发展格局、中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略机遇，坚持以创新引领发展，锚定经济总量万亿级目标，聚焦“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”，综合实力稳中有“进”，产业结构稳中调“优”，质量效益稳中向“好”，人民生活稳中提“质”，“十四五”发展实现良好开局，现代化建设迈出坚实步伐。主要做了以下工作：防汛抗疫实现双战双胜，经济运行保持总体平稳，创新引领促进转型升级，城市提质步伐明显加快，全面推进乡村振兴开局良好，改革开放持续全面深化，文旅文创深度融合发展，全域生态保护成效显著，民生保障力度持续加大。

徐衣显说，今年政府工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，认真落实省党代会、省委全会和市党代会、市委全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极抢抓构建新发展格局战略机遇，聚焦建强副中心、形成增长极，坚持以创新引领发展，扭住产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，用好科技创新、改革开放、激励干部担当作为“三个重要抓手”，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，持续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，着力推动经济发展提质提速，主动防范化解各类风险隐患，促进社会大局稳定。今年主要预期目标是：生产总值、人均GDP、全员劳动生产率增速均为7%，研发经费投入强度达到3.15%，规模以上工业增加值增长8%，固定资产投资增长10%，社会消费品零售总额增长8%，进出口总值保持稳定增长，一般公共预算收入增长6%，人均可支配收入与经济增长协调同步，常住人口城镇化率提高1.5个百分点，城镇新增就业9万人以上，高校毕业生留洛就业创业1万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%以内，粮食产量达到50亿斤，单位GDP能耗强度与“十四五”控制目标统筹衔接，CPI涨幅3%左右。

徐衣显说，今年政府工作将重点抓好十个方面任务。一是科学精准施策，全力稳定经济运行。精准有效开展“万人助万企”，深入开展“三个一批”活动，持续激发市场主体活力，充分释放消费潜能。二是坚持创新引领，增强发展第一动力。打造高能级创新平台矩阵，着力增强企业创新能力，不断壮大创新人才队伍，大力优化创新生态。三是锚定主攻方向，大力发展风口产业。推动传统产业向风口产业转型升级，推动风口产业集聚发展，积极发展未来产业，大力发展高品质服务业。四是提升功能品质，打造平台型创新城市。巩固提升枢纽能级，提高城市宜居宜业水平，加快建设青年友好型城市，促进房地产市场健康发展，推动县域经济高质量发展。五是聚力“五个抓手”，加快推动乡村全面振兴。继续巩固脱贫攻坚成果，不断提高农业发展质量效益，常态长效推进“三清两建”，发展壮大乡贤经济，全面提升乡村运营水平，加快推动集镇建设，全面推行“三变”改革。六是深化文旅融合，打造沉浸式文旅目的地。着力重塑洛阳古都风貌，叫响文旅融合特色品牌，着力打造沉浸式文旅项目，提高城市综合营销水平。七是深化改革开放，增强发展动力活力。深化开发区改革，深化国资国企改革，深化要素市场化配置改革，深化政府投融资体制改革，持续提升开放平台能级，强力推进精准招商，加快外经外贸转型发展，着力营造一流营商环境。八是强化生态文明，加快绿色低碳转型。稳妥有序推进双碳战略，打好污染防治攻坚战，加强黄河流域生态保护治理，筑牢南部地区生态屏障。九是建设幸福洛阳，持续增进民生福祉。落实就业优先战略和积极就业政策，积极打造高质量教育体系，全方位全周期保障人民群众健康，持续提升养老和社会保障水平。十是树牢底线思维，全力保安全防风险。抓紧抓实常态化疫情防控，全面提升防灾救灾减灾能力，落实最严格的安全生产责任，有效防范化解经济领域风险，全力维护社会大局稳定。

徐衣显说，站在新起点、开创新局面，政府任重千钧，唯有挺膺负责、躬身实干。政府系统将持续加强自身建设，强化政治引领，筑牢思想根基，强化法治理念，坚持依法行政，强化实干笃行，提升服务效能，强化正风肃纪，树立廉洁形象，以“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”的优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

大会书面听取了洛阳市2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划(草案)的报告，洛阳市2021年预算执行情况和2022年预算(草案)的报告。

刁国泰、娄会峰、王琰君、魏险峰、侯占国、贺敏、张武清、王敬林、陈淑欣、肖宏滨、安石柱、程相朝、曾丹梅、魏世忠、任丽君、张伊民、曲海滨、吴志军、朱美荣、赵健在主席台就座。陈卫平和大会主席团其他成员也在主席台就座。

出席市政协十三届五次会议的政协委员列席大会。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 白云飞 李东慧)