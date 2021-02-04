快讯：洛阳市十五届人大五次会议开幕

2月12日上午，洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议在洛阳市会议中心隆重开幕。 2月12日上午，洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议在洛阳市会议中心隆重开幕。 肩负700多万河洛儿女重托，来自洛阳市各行各业、各条战线的市人大代表齐聚一堂，共商洛阳发展大计。 在热烈的掌声中，代市长徐衣显作政府工作报告。 会议通过的大会议程共有八项：一、审议洛阳市人民政府工作报告；二、审查洛阳市2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划(草案)的报告、2022年国民经济和社会发展计划(草案)；三、审查洛阳市2021年预算执行情况和2022年预算(草案)的报告、2022年预算(草案)；四、审议洛阳市人民代表大会常务委员会工作报告；五、审议洛阳市中级人民法院工作报告；六、审议洛阳市人民检察院工作报告；七、决定洛阳市第十五届人民代表大会有关专门委员会组成人员人选； 八、选举事项。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 白云飞 李东慧)