13日上午，市十五届人大五次会议主席团举行第二次会议。

13日上午，市十五届人大五次会议主席团举行第二次会议。

大会主席团常务主席江凌主持会议。

受市委委托，市委常委、组织部部长何伟介绍了提名候选人和市十五届人大有关专门委员会组成人员建议人选情况。

会议表决通过了关于接受部分市人大常委会组成人员辞职的决定草案，并将该决定草案印发代表审议，提请大会表决。

会议表决通过了候选人名单草案、市十五届人大有关专门委员会组成人员建议名单草案，并将相关名单草案提请各代表团酝酿。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 白云飞)