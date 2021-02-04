洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议主席团和秘书长名单

洛阳市第十五届人民代表大会
第五次会议主席团和秘书长名单
（2022年2月11日洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议预备会议通过）
主席团（共71名，按姓名笔画为序）
刁国泰 马春强 马奎元 王 飞（女） 王 军
王 进 王任甫 王全乐 王松涛 王建甫
王淑霞（女） 王琰君 王德忱 王巍涛 牛 刚
牛佩伟 仇念平 田宜龙 司志华 吉振华 朱美荣
刘茂钦 刘冠瑜 江 凌 安颖芳（女） 孙红军
李 杏 李华敏 李钢锤 李新红 杨 骁 杨红忠
杨劭春 杨炳旭 吴中阳 何 伟 何武周 余培仕
张 霞（女） 张之正 张天飞 张玉杰（满族）
张汉智 张尚君 张景峰 张献宇 陈 功 陈卫平
陈兴澎 陈亚利 苗惠芳（女） 范永平（女）
宗玉红（女） 宗国明 赵 莉（女） 赵 健
赵保献 赵振峰 柳立兴 娄会峰 娄卷明
夏 磊（蒙古族） 徐 新 郭珈宜（女） 郭爱和
唐灵飞（女） 黄金坡 符同欣 谢 峰
雷雪芹（女） 褚晓飞（女，藏族）
秘书长
娄会峰（兼）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605