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洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议主席团和秘书长名单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.12 09:26

洛阳市第十五届人民代表大会
第五次会议主席团和秘书长名单
（2022年2月11日洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议预备会议通过）

主席团（共71名，按姓名笔画为序）

刁国泰 马春强 马奎元 王 飞（女） 王 军

王 进 王任甫 王全乐 王松涛 王建甫

王淑霞（女） 王琰君 王德忱 王巍涛 牛 刚

牛佩伟 仇念平 田宜龙 司志华 吉振华 朱美荣

刘茂钦 刘冠瑜 江 凌 安颖芳（女） 孙红军

李 杏 李华敏 李钢锤 李新红 杨 骁 杨红忠

杨劭春 杨炳旭 吴中阳 何 伟 何武周 余培仕

张 霞（女） 张之正 张天飞 张玉杰（满族）

张汉智 张尚君 张景峰 张献宇 陈 功 陈卫平

陈兴澎 陈亚利 苗惠芳（女） 范永平（女）

宗玉红（女） 宗国明 赵 莉（女） 赵 健

赵保献 赵振峰 柳立兴 娄会峰 娄卷明

夏 磊（蒙古族） 徐 新 郭珈宜（女） 郭爱和

唐灵飞（女） 黄金坡 符同欣 谢 峰

雷雪芹（女） 褚晓飞（女，藏族）

秘书长

娄会峰（兼）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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