洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议主席团和秘书长名单

洛阳市第十五届人民代表大会

第五次会议主席团和秘书长名单

（2022年2月11日洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议预备会议通过） 主席团（共71名，按姓名笔画为序） 刁国泰 马春强 马奎元 王 飞（女） 王 军 王 进 王任甫 王全乐 王松涛 王建甫 王淑霞（女） 王琰君 王德忱 王巍涛 牛 刚 牛佩伟 仇念平 田宜龙 司志华 吉振华 朱美荣 刘茂钦 刘冠瑜 江 凌 安颖芳（女） 孙红军 李 杏 李华敏 李钢锤 李新红 杨 骁 杨红忠 杨劭春 杨炳旭 吴中阳 何 伟 何武周 余培仕 张 霞（女） 张之正 张天飞 张玉杰（满族） 张汉智 张尚君 张景峰 张献宇 陈 功 陈卫平 陈兴澎 陈亚利 苗惠芳（女） 范永平（女） 宗玉红（女） 宗国明 赵 莉（女） 赵 健 赵保献 赵振峰 柳立兴 娄会峰 娄卷明 夏 磊（蒙古族） 徐 新 郭珈宜（女） 郭爱和 唐灵飞（女） 黄金坡 符同欣 谢 峰 雷雪芹（女） 褚晓飞（女，藏族） 秘书长 娄会峰（兼）