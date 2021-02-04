13日上午，市十五届人大五次会议举行第二次大会，听取市人大常委会工作报告、市中级人民法院工作报告、市人民检察院工作报告。

市十五届人大五次会议举行第二次大会

听取市人大常委会工作报告、市中级人民法院工作报告、市人民检察院工作报告

13日上午，市十五届人大五次会议举行第二次大会，听取市人大常委会工作报告、市中级人民法院工作报告、市人民检察院工作报告。

大会主席团常务主席江凌、杨骁、吴中阳、何伟、吉振华、雷雪芹、李钢锤、刘冠瑜、徐新、王松涛、安颖芳、张献宇、张尚君在主席台前排就座。大会由杨骁主持。

徐衣显、杨炳旭、李新建、王飞、李保国、王军、孙延文、梁庆、张玉杰在主席台就座。王全乐在主席台就座。

市人大常委会主任吴中阳首先作市人大常委会工作报告。吴中阳说，一年来，市人大常委会在中共洛阳市委的坚强领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧跟市委重大决策部署，坚持正确政治方向，认真履行人大职能，保障代表依法履职，持续加强自身建设，制定地方性法规3部，听取审议“一府两院”专项工作报告20个，开展执法检查9项，进行满意度测评20次，组织开展专题询问2次，作出决议决定11个，办理代表建议347件，为建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌贡献了人大智慧和力量。

吴中阳说，奋斗新时代，人大工作任重道远；奋进新征程，人大代表使命在肩。2022年，市人大常委会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持发展全过程人民民主，围绕市党代会和市委全会暨市委经济工作会议提出的目标任务，聚焦在新一轮区域经济版图重构中抢占先机，履行法定职责，发挥人大作用，以更有力的担当、更出彩的业绩，迎接党的二十大胜利召开。

市中级人民法院院长曲海滨向大会报告说，2021年，全市法院深入践行习近平法治思想，在党史学习教育中坚定理想信念，在政法队伍教育整顿中推进自我革命，忠实履行宪法法律赋予的职责，各项工作取得新进展。全市法院共受理案件179227件，审执结164947件，同比分别上升8.2%、4.9%。其中，市中院受理18127件，审执结16748件。2022年，全市法院将坚持服务大局、司法为民、公正司法，坚持开拓创新、稳中有进，坚持解放思想、转变作风，切实履行好维护国家安全、社会安定、人民安宁的重大责任，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌贡献司法力量。重点做好以下工作：一是以更高站位强化政治建设；二是以更强担当服务发展大局；三是以更实举措践行为民宗旨；四是以更大力度推进司法改革；五是以更严要求锻造过硬队伍。

市人民检察院检察长吴志军从六个方面回顾了2021年全市检察工作：一、牢记使命担当，主动服务洛阳高质量发展大局；二、坚持人民至上，扎实办好检察为民实事；三、聚焦主责主业，不断提升法律监督质效；四、强化创新引领，持续推动检察工作高质量发展；五、筑牢政治忠诚，努力打造高素质检察铁军；六、自觉接受监督，确保检察权依法规范行使。2022年，全市检察机关将在市委坚强领导下，全面贯彻习近平法治思想，围绕服务保障党的二十大胜利召开工作主线和高质量发展工作主题，以“争先进、创一流”为目标，以改革创新为动力，以规范化建设为路径，以品牌打造为抓手，以责任落实为关键，努力推动“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展，为建强副中心、形成增长极提供更加有力法治保障。

大会以举手表决的方式，分别通过了大会选举办法、市十五届人大有关专门委员会组成人员表决办法。

刁国泰、娄会峰、王琰君、魏险峰、侯占国、贺敏、张武清、王敬林、陈淑欣、肖宏滨、安石柱、程相朝、曾丹梅、魏世忠、任丽君、张伊民、曲海滨、吴志军、朱美荣、赵健、刘茂钦在主席台就座。陈卫平和大会主席团其他成员也在主席台就座。

出席市政协十三届五次会议的政协委员列席大会。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 白云飞)