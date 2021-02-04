真抓实干奋力开创乡村振兴新局面——代表、委员热议加快推动乡村全面振兴

两会会场内外，如何在“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”的大局中，接续做好乡村振兴大文章，成为代表、委员们热议的话题。

两会会场内外，如何在“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”的大局中，接续做好乡村振兴大文章，成为代表、委员们热议的话题。

大家纷纷表示，要认真落实市委“151”工作举措，坚持把实施乡村振兴战略作为现代化建设的重中之重，拿出抓脱贫攻坚的劲头真抓实干，坚决守住防止返贫底线，聚力“三清两建”、乡贤返乡创业、乡村运营、集镇建设、“三变”改革等“五个抓手”，坚持和加强党的全面领导，统筹推进“五大振兴”。

坚持富民导向 发展乡村产业

乡村振兴，最关键的是要让乡亲们富裕富足起来。如果老百姓收入不增加，乡村振兴就是空谈，脱贫成果也难以巩固。在两会上，坚持富民导向，发展乡村产业，普遍增加农民收入，已经成为代表、委员们的共识。

“产业要振兴，人才是第一位的。”市政协委员侯文邦是河科大甘薯产业研究院院长，一直致力于推动甘薯产业发展和品牌建设。他认为，当下，乡村振兴是一方广阔舞台，对人才、资本、技术的吸引力在持续增强。要抢抓机遇，大力引导乡贤返乡创业，一方面打好“乡愁牌”“亲情牌”，以情感召，另一方面注重完善土地、金融、平台等服务保障，着力实现“乡贤链+产业链”互动互促，让河洛乡村产业更加兴旺。

乡村特色产业只有对接大市场，才能实现大发展。市人大代表、洛阳农道科技公司总经理韦帅帅说，随着“三清两建”专项治理深入开展，大量乡村资源得以盘活。要注重强化乡村运营的理念，善于用市场的眼光、思维和手段，通过深化“三变”改革，激活土地、山水、产业等乡村资源，大力发展康养、民宿、电商等新业态，在推动一二三产融合发展中实现联村带户、共同富裕。