谱写新时代新宜阳出彩新篇章——访市人大代表张汉智

“宜阳作为洛阳环都市区重要组成部分，将聚焦建强副中心、形成增长极，谱写新时代宜居宜业、富美宜阳更加出彩的绚丽篇章，为重振洛阳辉煌积极贡献宜阳力量。”市人大代表、宜阳县委书记张汉智说。
“宜阳作为洛阳环都市区重要组成部分，将聚焦建强副中心、形成增长极，谱写新时代宜居宜业、富美宜阳更加出彩的绚丽篇章，为重振洛阳辉煌积极贡献宜阳力量。”市人大代表、宜阳县委书记张汉智说。
“宜阳作为洛阳环都市区重要组成部分，将聚焦建强副中心、形成增长极，谱写新时代宜居宜业、富美宜阳更加出彩的绚丽篇章，为重振洛阳辉煌积极贡献宜阳力量。”市人大代表、宜阳县委书记张汉智说。
张汉智表示，2022年，宜阳将以“七大行动年”为抓手，努力走稳走好新的赶考之路。通过大力实施“创新赋能驱动年”行动、“产业发展突破年”行动、“青年城市建设年”行动、“乡村振兴攻坚年”行动、“文旅文创融合年”行动、“民生福祉提质年”行动、“社会治理深化年”行动，集聚力量打造创新活力迸发、城市独具魅力、农业高质高效、乡村特色靓丽、农民富裕富足的品质宜阳、幸福宜阳、绿色宜阳、现代宜阳。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博/文 鲁博/图）
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