提升物业管理水平 打造文明宜居小区——访市人大代表王小丽

“物业管理事关千家万户，是衡量城市管理水平的重要标志，尤其在创建全国文明典范城市、疫情防控工作中作用突显。”市人大代表，新安县幼教党总支书记、幼教中心主任王小丽说，参加今年两会，她带来的议案正是关于提升我市物业管理水平，助力全国文明典范城市创建的内容。

“物业管理事关千家万户，是衡量城市管理水平的重要标志，尤其在创建全国文明典范城市、疫情防控工作中作用突显。”市人大代表，新安县幼教党总支书记、幼教中心主任王小丽说，参加今年两会，她带来的议案正是关于提升我市物业管理水平，助力全国文明典范城市创建的内容。

王小丽建议，要坚持党建引领，发挥社区居委会党组织带头作用，实现党指挥下的物业全覆盖。要不断完善物业管理制度，出台地方性法规或行业准则，实行准入机制。要规范物业企业行为，对物业企业退出、交接以及容易引发纠纷的行为进行重点规范。要整合监管力量，有效解决当前物业管理难题，通过打造精致、宜居、文明小区，让文明之花在洛阳处处绽放。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博/文 鲁博/图）