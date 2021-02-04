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在改革创新中实现赶超跨越——访市人大代表张军强
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.12 22:11

　　“听了政府工作报告，我十分振奋。”市人大代表，洛阳单晶硅集团有限责任公司党委书记、董事长张军强表示，政府工作报告提出要打好国企改革三年行动收官战，高标准落实86项改革任务，为国企改革工作指明了方向。

　　今年1月，洛阳单晶硅集团有限责任公司合并收入5250.22万元，同比增长25.47%，实现开门红。张军强说，下一步，该公司将以战略引领“创价值”，目标导向“拼业绩”，在改革创新中实现赶超跨越：结合市区规划和综合保税区多元化发展的相关政策和要求，整合企业优势要素，寻求布局上的新优化、资本运作上的新突破；在做好国际贸易的同时，以服务国家电网拓展充电桩市场为切入点，为国家实现“双碳”目标发挥国企作用；做优做活新能源业务，开发新的经济增长点，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕/文 鲁博/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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