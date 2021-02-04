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洛阳市政府工作报告提出今年全市经济社会发展主要预期目标
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.12 10:05

　　2月12日上午，洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议在洛阳市会议中心隆重开幕。代市长徐衣显作政府工作报告。

　　政府工作报告提出了2022年工作总体要求和主要目标——

　　【2022年工作总体要求】

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，认真落实省第十一次党代会、省委十一届二次全会暨省委经济工作会议精神和市第十二次党代会、市委十二届二次全会暨市委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极抢抓构建新发展格局战略机遇，聚焦建强副中心、形成增长极，坚持以创新引领发展，扭住产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，用好科技创新、改革开放、激励干部担当作为“三个重要抓手”，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，持续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，着力推动经济发展提质提速，主动防范化解各类风险隐患，促进社会大局稳定，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　【2022年经济社会发展主要预期目标】

　　生产总值、人均GDP、全员劳动生产率增速均为7%，研发经费投入强度达到3.15%，规模以上工业增加值增长8%，固定资产投资增长10%，社会消费品零售总额增长8%，进出口总值保持稳定增长，一般公共预算收入增长6%，人均可支配收入与经济增长协调同步，常住人口城镇化率提高1.5个百分点，城镇新增就业9万人以上，高校毕业生留洛就业创业1万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%以内，粮食产量达到50亿斤，单位GDP能耗强度与“十四五”控制目标统筹衔接，CPI涨幅3%左右。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 智慧）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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