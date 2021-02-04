忠实履职守正创新 为重振洛阳辉煌贡献人大智慧和力量——市人大常委会2021年工作综述

肩负重托足音铿锵，不辱使命砥砺前行。2021年，市人大常委会在市委的坚强领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧跟市委重大决策部署，围绕建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌的奋斗目标，忠实履职、担当作为，守正创新、开拓进取，积极贡献人大智慧和力量。

肩负重托足音铿锵，不辱使命砥砺前行。2021年，市人大常委会在市委的坚强领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧跟市委重大决策部署，围绕建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌的奋斗目标，忠实履职、担当作为，守正创新、开拓进取，积极贡献人大智慧和力量。

紧扣大局立良法保善治

法律是治国重器，良法是善治前提。市人大常委会始终把坚持党的领导作为重大政治原则贯彻到立法工作的全过程各方面，紧紧围绕党中央、省委、市委决策部署，加强重要领域立法、小切口立法，提高立法质量和效率。

通过调研、座谈、论证、咨询、公开征求意见、健全基层立法联系点机制等方式，最大限度吸纳民意、汇集民智，广泛凝聚立法共识。去年，市人大常委会持续完善立法工作机制，积极推进全社会广泛参与立法工作，深入各县区组织召开由立法专家、人大代表、企业家、基层群众等参加的立法协商座谈会102次，征集意见建议980条。

高质量立法离不开科学立法、民主立法、依法立法。去年，市人大常委会坚持以人民为中心，发展全过程人民民主，进一步增强立法的针对性、适用性和可操作性，推进“立小法、立管用的法”。针对湿地保护、水资源管理和人民群众反映强烈的噪声扰民、宠物入园等问题，制定《洛阳市湿地保护条例》《洛阳市水资源条例》《洛阳市公园和广场管理条例》。

强化监督保障人民福祉

市人大常委会按照正确监督、有效监督、依法监督的总要求，围绕中心、聚焦热点、关注民生，始终坚持以人民为中心，把百姓所思所盼所愿作为人大监督的着力点。

围绕黄河流域生态保护和高质量发展国家战略实施、水资源开发利用保护、黄河文化挖掘传承、防洪减灾体系建设、农民生活改善等组织专题调研，听取专项工作报告，开展专题询问，助推黄河流域生态保护和高质量发展。

围绕树牢“项目为王”工作导向，对产业发展、交通基础设施、科技创新、对外开放、文旅融合、公共服务等6个领域30个重大项目建设情况开展专题调研，形成7篇高质量调研报告，查出问题94个。

围绕一流营商环境建设，组织200多名人大代表和市民代表参与优化营商环境民主评议和专题询问，成立7个调研评议小组，走访企业880家，组织召开座谈会278个，委托第三方对全市1058家市场主体进行问卷调查，发放调查问卷9600份。人大代表聚焦18个具体问题，对“一府两院”的17个部门进行现场询问，所提问题精准，责任单位重视，社会反响强烈，整改效果明显。

民生无小事，枝叶总关情。市人大常委会持续推进事关人民群众切身利益的重大事项监督，听取和审议灾后恢复重建、教育布局规划、妇女权益保障等专项工作报告，组织开展非物质文化遗产“一法两条例”、红十字会法、就业促进、城市集中供热、养犬管理等执法检查，着力推动人民群众急难愁盼问题的解决。