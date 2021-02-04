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杨炳旭参加特邀界别组讨论
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.11 19:31

着力解决“两个薄弱”问题
推动县区政协工作高质量发展
杨炳旭参加特邀界别组讨论

　　11日下午，市政协主席杨炳旭来到政协第十三届洛阳市委员会第五次会议特邀界别组，与委员们共同讨论政协常委会工作报告和提案工作报告。

　　讨论中，委员们畅所欲言、各抒己见，会场气氛热烈。大家认为，市政协常委会工作报告和提案工作报告，思路清晰、重点突出，总结工作全面客观，部署任务切实可行，充分体现了政协工作成效和责任担当，鼓舞人心、提振士气。

　　在听取委员的意见和建议后，杨炳旭强调，要落实政治责任，把加强和改进县区政协工作作为提高基层治理能力和现代化水平的重要支撑，提高协商制度化、规范化、程序化水平，让政协成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台、在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。要提高建言资政水平，聚焦党政工作重点、群众关注热点、社会治理难点开展协商，打造“书香政协”“反映社情民意信息工作”“有事好商量协商议事平台”三大品牌。要进一步凝聚共识，完善覆盖全体委员的经常性学习制度，坚持把加强思想政治引领广泛凝聚共识作为履职中心环节，加强与群众的沟通交流，汇聚更大发展力量。要狠抓委员队伍建设，加强分级分类培训，强化履职服务管理，建立评价奖惩机制，切实提高委员履职能力。要加强党对政协工作的全面领导，强化党的建设，健全组织体系，着力解决“两个薄弱”问题，推动政协工作高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 郭飞飞)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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