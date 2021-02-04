省体育局洛阳市政府共同奖励王珊珊100万元 徐衣显会见王珊珊家人并颁发奖金

10日，省体育局、洛阳市政府共同奖励中国女子足球队队长、洛阳籍球员王珊珊100万元。市委副书记、代市长徐衣显会见王珊珊家人并颁发奖金。

10日，省体育局、洛阳市政府共同奖励中国女子足球队队长、洛阳籍球员王珊珊100万元。市委副书记、代市长徐衣显会见王珊珊家人并颁发奖金。

在刚刚结束的2022女足亚洲杯赛场上，中国女足队长王姗姗在半决赛打入绝平球和致胜点球，决赛中助攻队友打入绝杀，中国女足逆转击败韩国队，时隔16年再次登上亚洲之巅。王珊珊获得本届亚洲杯最有价值球员奖，中国女足也创下9次夺得亚洲杯冠军的历史纪录。

徐衣显代表省体育局和洛阳市委市政府表示，王珊珊在赛场上顽强拼搏、力挽狂澜，带领中国女足夺得亚洲杯冠军并荣膺最有价值球员，展示了中国体育健儿的志气、骨气、底气，既是国家和体育事业的骄傲，也是洛阳人民的骄傲，希望她再接再厉，继续发扬拼搏精神，保持昂扬斗志，为祖国和人民争取更大的荣誉，为我国体育事业发展做出更大贡献。体育代表着青春、健康、活力，各有关部门要深入挖掘、充分发挥王珊珊等优秀体育健儿的示范带动作用，大力弘扬中华体育精神，立足新时代体育事业改革发展的新定位，顺势而为、主动担当，积极培育选拔卓越体育人才，深入实施全民健身国家战略，加快构建更高水平全民健身公共服务体系，持续推动洛阳体育事业迈上新台阶，助力青年友好型城市和健康洛阳建设，为“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”增添昂扬向上的正能量。

王珊珊的父母向社会各界的关心关爱表示感谢，他们说，珊珊的成功离不开洛阳父老乡亲的支持，有家乡做坚强后盾，期盼她为祖国再创佳绩。

魏险峰参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)