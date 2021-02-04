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洛阳交通运输集团各汽车站全面恢复正常运营
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.08 12:40

　　今日，洛阳交运微信公众号发布消息，洛阳交通运输集团各汽车站全面恢复正常运营，具体内容如下：

　　截止2022年2月7日，洛阳交运集团各汽车站运营线路情况如下：

　　【洛阳汽车站】

　　洛阳汽车站发往省内的班线主要有：长葛、长垣、车村、郸城、府店、阜阳、固始、光山、淮滨、济源、焦作、开封、临颍、卢氏、鲁山、鹿邑、栾川、洛宁、漯河、孟州、木扎岭、内乡、南阳、南召、宁陵、平顶山、平舆、濮阳、杞县、沁阳、秋扒、汝阳、商城、商丘、上蔡、社旗、沈丘、嵩县、太康、唐河、通许、桐柏、温县、舞钢、西华、淅川、夏邑、项城、新蔡、新密、新县、新乡、新野、新郑、信阳、许昌、鄢陵、杨坡、叶县、宜路镇、永城、云阳、柘城、镇平、正阳、周口、驻马店、郑州北站、郑州港区、郑州西站、郑州中心站、定制班线等。其余未恢复线路根据具体情况，也将近期陆续恢复，具体恢复时间另行通知。

　　洛阳汽车站发往省外的班线主要有：临沂、潍坊、宁波、运城、河津、太原、南京、晋城、长治、淄博、济宁、乌海等。其余北京、西安等班线根据具体情况也将陆续恢复，具体恢复时间另行通知。

　　【龙门客运中心站】

　　龙门客运中心站运营线路主要有：栾川、嵩县、汝阳、洛宁、济源、秋扒、白土、重渡沟、沁阳、周口、潭头、登封定制班线、淄博等。其余未恢复线路根据具体情况，也将近期陆续恢复，具体恢复时间另行通知。

　　【客运东站】

　　客运东站运营线路主要有：杞县、新郑、通许等。同时，配载过路车郸城、太康、西华、长葛、临颍也都进站报班售票。其余未恢复线路根据具体情况，也将近期陆续恢复，具体恢复时间另行通知。

　　【各县区】

　　汝阳站运营的线路主要有：嵩县、车村、101、102、888、889(公交)、洛阳高低速、定制班线、以及县内所有班线。其余未恢复线路根据具体情况，也将近期陆续恢复，具体恢复时间另行通知。

　　嵩县站运营的线路主要有：开封、南阳、白河、栾川、白云山、木扎岭、旧县、大章、汝阳、洛宁、郑州、车村、潭头、以及嵩县至洛阳公交、定制班线、班线等。其余未恢复线路根据具体情况，也将近期陆续恢复，具体恢复时间另行通知。

　　宜阳站运营的线路主要有：郑州、渑池、三门峡、栾川、601、602、603、611、612、613(公交)、以及县内所有班线。其余未恢复线路根据具体情况，也将近期陆续恢复，具体恢复时间另行通知。

　　新安站运营的线路主要有：石井、仓头、曹村、盐镇、马头、五头、701、702、以及县内所有班线、公交。同时2月8日起恢复郑州、温县线路以及706(公交)。其余未恢复线路根据具体情况，也将近期陆续恢复，具体恢复时间另行通知。

　　洛宁站运营的线路主要有：郑州、三门峡、义马、渑池、嵩县、洛阳全线班线、定制班线、677(公交)、以及县内所有线路。其余未恢复线路根据具体情况，也将近期陆续恢复，具体恢复时间另行通知。

　　伊川站运营的线路主要有：郑州班线、定制客运、白杨、栾川、宜阳、偃师、高山、酒后、鸦岭、江左、杨岭、501、502、503、505(公交)、以及县内所有线路。其余未恢复线路根据具体情况，也将近期陆续恢复，具体恢复时间另行通知。

　　偃师站运营的线路主要有：沈丘、新乡、郑州、栾川、嵩县、801、802、803、805、806、807、以及区内所有班线、公交。

　　吉利站运营的线路主要有：996、997、998、337区内线路。其余减少未恢复班次根据具体情况，也将近期陆续恢复，具体恢复时间另行通知。

　　孟津站运营的线路主要有：金村、平乐、白鹤、小浪底、朝阳、柿林、河清、光华、任庄、305、301、302(公交)等。同时，自2月8日起恢复郑州线路每两天一班。其余未恢复线路根据具体情况，也将近期陆续恢复，具体恢复时间另行通知。

　　以上线路为现正常运营且包含已恢复的运营线路，线路根据具体情况实时调整。

　　温馨提示

　　如因天气或特殊原因，线路停复班计划可能会有所变动，在出行前可微信关注“洛阳交运”微信公众号，网上查询、购票，也可以到车站售票窗口提前购票。

　　洛阳交运客运服务电话：

　　0379-63991666

　　洛阳站服务电话：

　　0379-63233186

　　龙门客运中心站服务电话：

　　0379-60235849

　　客运东站服务电话：

　　0379-63919881

（来源：洛阳交运）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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