8日起，洛阳全市图书馆、城市书房等公共文化场馆有序开放！

2月8日起，全市图书馆、文化馆(站)和城市书房等公共文化场馆有序开放。
2月8日起，全市图书馆、文化馆(站)和城市书房等公共文化场馆有序开放。
2月8日起，全市图书馆、文化馆(站)和城市书房等公共文化场馆有序开放。
结合我市疫情防控形势变化，决定自2月8日起，全市图书馆、文化馆(站)和城市书房等公共文化场馆有序恢复开放。
市图书馆、市文化馆、市少年儿童图书馆于2月8日恢复开放。各县区图书馆、文化馆(站)和城市书房等公共文化场馆在落实疫情防控常态化措施的基础上，报县区疫情防控部门同意后有序恢复开放。
各级公共文化场馆要按照文化和旅游部《公共图书馆、文化馆(站)疫情防控措施指南》(2021年11月修订版)要求，严格落实预约登记、戴口罩、“一米线”、测量体温、出示健康码和行程码、实名登记等措施。要采取人员限流措施，对入场人员数量进行总量控制和动态调控。要加强员工健康检测和管理、做好场馆消毒防控、加强对群众进出场馆的管理和服务、做好异常情况处置等工作。（来源：洛阳旅游）⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605