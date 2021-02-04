雨雪将至 洛阳高速交警再发返程预警

5日，记者从洛阳高速交警支队获悉，2月6日新一轮大范围雨雪天气将至，与春节假期最后一天返程集中时段叠加，雪天路滑，请广大司机提前安排好返程规划，注意提前或错峰返程。

5日，记者从洛阳高速交警支队获悉，2月6日新一轮大范围雨雪天气将至，与春节假期最后一天返程集中时段叠加，雪天路滑，请广大司机提前安排好返程规划，注意提前或错峰返程。

根据省气象台2月5日8时天气预报，2月6日正月初六，我省黄河以南有小到中雪，西部南部部分地区有大雪，东南部雨夹雪转中到大雪；其他地区部分县市有小雪或零星小雪。

洛阳高速交警支队相关负责人介绍，预计6日当天，我市周边高速路段和高速公路分合流口瓶颈路段、互通立交入口及收费站出口路段车流量较大，请广大司机合理规划假期返程行车路线，提前或错峰返程。

民警提醒，雨雾冰雪恶劣天气行车时，要严格遵守“降速、控距、亮尾”，打开雾灯、示廓灯和危险报警闪光灯，能见度低于50米时，就近驶离高速或到服务区停车休息，雾散后再安全出行。经过桥梁、弯道、坡道行车时要提前减速，匀速行驶，一气通过，必要时使用防滑链。车辆发生故障、事故等停车后，要牢记“车靠边、人撤离、即报警”九字警示，驾驶人应当立即开启危险报警闪光灯，在来车方向150米外设置警告标志，夜间、雨、雪、雾天还应当同时开启示廓灯、尾灯和后雾灯，同时车上人员应当迅速转移到安全地带，并迅速拨打洛阳高速交警报警电话0379—67872168报警，也可直接在“河南高速公安”微信公众号直接点击“一键报警”，即可准确定位现场所在位置。

需要特别注意的是，如遇事故，司乘人员切不可在现场停留、也不要留在车内，严防发生次生事故。尤其是冰雪恶劣天气路面湿滑更危险！发生无人员伤亡的轻微交通事故后，一定要按照“快处”的有关规定，及时挪移车辆至安全地点，确保出行安全。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 马军锋）