社区邻里中心：青年人加油站 过年新去处

2月4日上午，在涧西区生活新境社区邻里中心里，几名年轻人围坐一团，正在阅读自己喜欢的书籍。

2月4日上午，在涧西区生活新境社区邻里中心里，几名年轻人围坐一团，正在阅读自己喜欢的书籍。“过年在家宅着没意思，来这里读会儿书也挺好。”“90”后小李笑着说。

生活新境社区邻里中心位于东方文创园内，共两层，设有阅读室、儿童活动室、健身室等多个活动场所。自2021年10月邻里中心投用后，这里也成了青年人的聚集地。平时，这里除了有社区居民，还有东方文创园内的许多青年创业者。

“90”后的韩爽和姜一帆在东方文创园经营一家手作店，春节期间，她们每天都要到邻里中心换换心情。

市民在邻里中心读书

“从前一整天都要在店里，现在邻里中心就像我们的加油站。”韩爽说，平时不忙的时候她就会到邻里中心读会儿书、喝点茶，换个环境放松一下，有时中午也会带着午饭到邻里中心吃饭，吃完饭还能午休一会儿。姜一帆说：“在这里还能认识很多新朋友，每天聊一会儿就觉得很轻松，觉得工作也不那么累了”。

在阅读室里，记者看到，一进门的吧台上摆放着咖啡机，屋内不仅有沙发、小圆桌，还有消毒柜。生活新境社区党委书记、居委会主任苗金磊介绍，未来，这里不仅能为青年人提供咖啡，还有丰富的午餐，同时提供饭菜加热服务，方便在周边工作中午不能回家吃饭的青年人。

“我们还将依托东方文创园，为青年人提供更多娱乐性的服务。”苗金磊带着记者来到二楼的健身室，墙上是一面大镜子，她说，将来，社区里有艺术方面特长的居民可以带领大家在这里跳舞、健身，同时，社区也会联合东方文创园内的青年创业者，在这里开办丰富多彩的娱乐活动。

“我们想打造一个集阅读、休闲、健身、娱乐于一体的邻里活动中心，让社区里的青年人可以在这里找到归属感。”苗金磊说，涧西区正全力探索青年友好型社区建设，附近还有位于中州西路与长安路交叉口以东的青年友好特色街要投用，N9青年直播(电商)产业社区项目开工，将吸引更多青年人爱上洛阳、留在洛阳，助力洛阳青年友好型城市建设。 (洛报融媒·洛阳网记者 王雨 文/图/视频 通讯员 韩悦 岳媛)