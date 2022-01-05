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洛阳涧西区设置“商户疫情防控哨点单位”【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.18 18:36

　　戴上红袖章，拿上巡查记录本——18日11时30分许，涧西区郑州路老宋烧烤工厂的经营者李斌，和一位店员又按时“上岗”了。

　　记者在现场看到，两人沿着郑州路一路向北，每到一家商户门口，先认真查看顾客信息登记簿，检查体温枪能否正常使用；进入店内，他们会查看人员佩戴口罩和店内消毒情况，提醒对方注意核验顾客健康码和行程码，并将相关内容逐项记录本子上。

　　不久前，李斌的店面被涧西区市场监管局郑州路市场监管所选定为“商户疫情防控哨点单位”，他本人则是商户疫情防控志愿者服务队的成员。与此同时，郑州路市场监管所辖区还有6家作为哨点单位的商户，每天中午和夜间的1个多小时，各家商户负责人和店员组成的志愿者会分区域监督查看沿街商户疫情防控工作，并将相关情况及时传达市场监管执法人员。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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