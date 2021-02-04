老人浑身抽搐急需送医 交警接力将他送至医院

3日，得知突发疾病的李老先生没有生命危险，洛阳市公安局偃师分局交警大队市区中队交警王海姣松了一口气。

3日，得知突发疾病的李老先生没有生命危险，洛阳市公安局偃师分局交警大队市区中队交警王海姣松了一口气。

2日下午3点半左右，王海姣正在堤顶路与洛神路交叉口附近疏导交通，突然接到区110指挥中心指令称，一位老人突发疾病急需送医，家属驾车载着老人行至商汤大道塔庄桥段时被困在拥堵的车流中。“我所在的位置距离求助者约500米远。”王海姣说，他打算驾车赶过去，这时在附近执勤的同事通过电台报告称已经接住人，并往他这边驶来，突发疾病的正是李老先生，驾车人是其儿子。

很快，载着李老先生的车过来，王海姣简单跟带路的同事打了一声招呼，立即鸣起警笛接力带路。他一连闯了五六个红灯，仅用几分钟就把老人送到了附近医院。随后，他协助家属将老人送至急诊室，一切安排妥当后才悄悄离开。

王海姣事后得知，李老先生是偃师区缑氏镇人，今年将近70岁，当日在家晒太阳，突然倒在地上浑身抽搐。正值春节期间，一路上车流量较大，家属不得已拨打110报警求助。

李老先生的儿媳郑女士告诉洛报融媒记者，老人先前患过脑梗，这次抽搐很可能跟脑梗引发的后遗症有关，目前老人正在医院接受治疗，感谢交警同志的帮助。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍/文 通讯员 姚红艳/图)