疫情防控进行时 耄耋“志愿红”不离岗

“疫情防控别松懈，平时还要多注意，勤洗手、戴口罩，别往人多地方跑……”昨日上午，涧西区重二社区1号小区的大门口，88岁的社区志愿者王福堂一边值守一边提醒着出入小区的居民。

王福堂(左)在小区值守

“疫情防控别松懈，平时还要多注意，勤洗手、戴口罩，别往人多地方跑……”昨日上午，涧西区重二社区1号小区的大门口，88岁的社区志愿者王福堂一边值守一边提醒着出入小区的居民。

重二社区党委书记、居委会主任李亚娟说，王福堂是社区年龄最大的志愿者，是一名党龄64年的老党员，常年热心参加社区志愿活动，在他的带领下，“夕阳红”源源不断注入“志愿红”。

听到李亚娟对自己的介绍，王福堂笑着说，年龄只是数字，他可没把自己当老人，“我常年坚持游泳，身子骨硬得很，身体好了就更得为大家多做点事儿了。”王福堂说。

除了坚守志愿者岗位，王福堂还是小区的“花园卫士”——他将小区内的一处荒地开垦成花园，种上了牡丹、月季、桂花、海棠等植物，为小区增添了美景，居民们对此赞不绝口。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图）