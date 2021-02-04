洛阳启动统筹工业企业疫情防控和助力企业发展工作机制

20日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳市即日起启动统筹工业企业疫情防控和助力企业发展工作机制，将通过成立专班发放通行证，同时建立工作专线，受理反馈并帮助解决疫情防控下企业反映的各类问题，奋力实现疫情防控和经济发展“双战双胜”。

20日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳市即日起启动统筹工业企业疫情防控和助力企业发展工作机制，将通过成立专班发放通行证，同时建立工作专线，受理反馈并帮助解决疫情防控下企业反映的各类问题，奋力实现疫情防控和经济发展“双战双胜”。

为做好疫情防控下稳运行特别是重点工业企业主要生产物资保障，确保工业经济一季度“开门红”，结合深入开展“万人助万企”活动，根据机制设置，洛阳市当前已成立运行保障工作小组，将向全市相关企业共发放400张“进出河南省疫情防控应急物资运输车辆通行证”，用于跨省运输生产物资、生活物资。

此前，自本月11日起，洛阳市已启动“河南省新冠肺炎疫情防控应急物资运输车辆通行证”申领业务，对全市医疗防控物资生产企业、市级医药储备企业、重点生产物资领域重点企业进行保障。

迄今全市共有61家企业领取通行证，累计运输379趟，累计运载货物6125吨，有效缓解洛阳市应急物资、重点生产物资领域重点企业运输需求。

依托统筹工业企业疫情防控和助力企业发展工作机制，洛阳市同时建立了省市两级联络专线。目前，洛阳市工信局已开通市级联络专线：0379-63931636，可分级受理全市企业特别是重点企业反映的重要生产物资保障方面突出问题。在原则上，企业如有市级层面问题可直接联系洛阳市工信局；如有超出市级层面协调的重大问题，企业可直接向河南省工信厅反映。

在后续工作中，洛阳市还将实行县区重点工业企业运行日报告制度，坚持每天动态调度监测重点工业企业生产运行情况及突出问题，全面掌握工业企业运行态势，同时实行应急物资通行证使用情况日报送制度，通过加强调度监管，按照“突出重点、区分急缓、流动使用、车不定证”要求，最大限度发挥通行证使用效益，服务当地企业。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 司马婷 王星星 邱腾飞）