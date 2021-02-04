明日起，29种医保药品支付标准有重大改变

20日起，按照省医保局要求，洛阳市对29种药品开展支付标准试点工作，市民在所有医保定点医疗机构和医保定点零售药店，这29种药品超出支付标准范围也可享受一定比例报销。

20日起，按照省医保局要求，洛阳市对29种药品开展支付标准试点工作，市民在所有医保定点医疗机构和医保定点零售药店，这29种药品超出支付标准范围也可享受一定比例报销。

记者从洛阳市医保局获悉，本次开展支付标准试点的29种药品，均是为满足不同患者住院和购药需求。

洛阳市医保局相关负责人介绍，按照现行医保政策，患者在定点医药机构住院治疗或购药时，根据药品类别，原则上按通用名(含剂型)确定药品的医保支付标准，在标准范围内可享受医保报销。“依照病情和个人经济能力，部分参保患者在治疗时，可能使用同类型(价格一般较高)却不在支付标准范围内的药品，以往这些药品不予报销，调整后，此次29种药品也可按一定比例报销。”该负责人说。

具体标准为：

●参保患者使用价格不高于支付标准的药品，参保患者和医保基金以实际销售价格为基础，按政策规定分担。

●参保患者使用价格高于支付标准的药品，超出支付标准的部分由参保患者自行承担，支付标准以内部分由参保患者和医保基金按政策规定分担。纳入试点的药品，医保基金按照药品说明书支付。