老人决定和儿子一家在洛过年 洛阳美食寄回江西老家

“今年我们全家都决定留在洛阳过年了。”18日上午，记者在洛阳市西工区盛世唐庄小区见到了小区租户许贻夏，她表示，自己虽然很想回家与大家庭团聚，但考虑到疫情原因，还是决定和儿子一家一起在洛阳过年。

“今年我们全家都决定留在洛阳过年了。”18日上午，记者在洛阳市西工区盛世唐庄小区见到了小区租户许贻夏，她表示，自己虽然很想回家与大家庭团聚，但考虑到疫情原因，还是决定和儿子一家一起在洛阳过年。

许贻夏今年63岁，江西九江人，多年前，因儿子在洛阳扎根事业，所以她经常洛阳、九江两边跑。后来，儿子在洛阳成家生子，她一年之中呆在洛阳的时间更长了。“年轻人忙，我肯定要在他们有困难时来帮他们带带孩子。”许贻夏说，今年按照原计划，她将和儿子一家一同返回九江过年，但由于疫情原因，家人们在商量后决定留在洛阳就地过年。

味蕾最知乡愁。许贻夏说，为了给孩子们吃到最正宗的“江西味道”解解馋，她打算提前购买年货，准备品种多样的特色“半熟食”，“粉肉、江西米粉……他们都爱吃”。同样，作为洛阳特色的牡丹燕菜、栾川豆腐、新安县银条等，也早已被许贻夏分类打包寄回了九江老家。“希望家里人也尝尝洛阳味道。”按照她的打算，等这段特殊时期过去后，她就会和儿子一家一起回老家。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图)