留洛过大年 幸福一家亲

1月18日，在涧西区重庆路街道一社区，准备就地过年的邵明霞一家在社区门前合影留念。
1月18日，在涧西区重庆路街道一社区，准备就地过年的邵明霞一家在社区门前合影留念。
1月18日，在涧西区重庆路街道一社区，准备就地过年的邵明霞一家在社区门前合影留念。
邵明霞一家都是许昌人，今年依旧响应号召选择在洛阳过年。在新春佳节来临之际，为切实做好疫情防控工作，营造留洛过年的良好氛围，涧西区重庆路街道一社区党委、社区工会联合会为辖区企业、商户留洛过年人员提前送上过年“礼物”，社区书法爱好者现场为留洛过年人员书写春联，社区党委为他们送上防疫大礼包和全家福，提前为他们送去节日的祝福。（洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 通讯员 黄政伟 吕燕 摄）
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