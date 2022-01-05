洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

发钱了！洛阳三个村获省财政补助
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.17 17:48

　　省住房城乡建设厅日前公示了2022年我省获得传统村落保护发展省级财政补助资金的25个传统村落名单，洛阳三地上榜，快来看看有你的家乡吗？

　　1月14日，记者从省住房城乡建设厅获悉，该厅日前公示了2022年我省获得传统村落保护发展省级财政补助资金的25个传统村落名单。

　　据介绍，省住房城乡建设厅遵循公开、公正、公平、择优的原则，从河南省传统村落保护发展专家委员会及工作组、河南省村镇规划建设专家库等中选调相关行业评审专家，组成传统村落保护发展省级财政补助资金项目评审委员会，通过竞争性的方式进行评审，经评审委员会研究确认，对郑州荥阳市高村乡油坊村、平顶山郏县李口镇张店村、鹤壁鹤山区姬家山乡蒋家顶村、新乡卫辉市狮豹头乡小店河村、洛阳嵩县白河镇下寺村等25个传统村落予以公示。

　　根据相关规定，申请省级财政补助保护发展项目，每个村庄的估算投资总额不能超过500万元，单个项目估算投资额不超过200万元，项目周期不超过一年。我省传统村落申请财政资金补助须具备相关条件：已编制保护规划，并通过省级审查；历史文化资源丰富、保护价值突出、保护发展定位明确，有一定的产业发展基础或潜力；已获得传统村落保护发展中央财政补助资金的村落，使用中央财政补助资金的保护发展项目进展顺利、效果良好；近5年来申请使用其他中央和省级财政补助资金规范有序，资金使用效益高。

　　附件

2022年传统村落保护发展省级财政补助资金评审结果(按分数高低排序前25名)

　　1.郑州市荥阳市高村乡油坊村

　　2.平顶山市郏县李口镇张店村

　　3.鹤壁市鹤山区姬家山乡蒋家顶村

　　4.新乡市卫辉市狮豹头乡小店河村

　　5.洛阳市嵩县白河镇下寺村

　　6.平顶山市宝丰县大营镇大营村

　　7.安阳市林州市东姚镇北坡村

　　8.鹤壁市山城区宝山街道办事处寺湾村

　　9.三门峡市卢氏县官道口镇杨眉河村

　　10.南阳市南召县崔庄乡粮食川村

　　11.信阳市光山县马畈镇代洼村(杨柳湾组)

　　12.信阳市新县郭家河乡土门村(徐冲组)

　　13.洛阳市洛宁县东宋镇程家庄(丈庄村)

　　14.平顶山市郏县薛店镇使郎庙村

　　15.三门峡市卢氏县东明镇北苏村

　　16.南阳市桐柏县程湾镇石头庄村(袁庄寨)

　　17.长垣市赵堤镇大浪口村

　　18.洛阳市偃师区山化镇马洼村

　　19.南阳市桐柏县埠江镇付楼村

　　20.信阳市罗山县周党镇中山村

　　21.信阳市新县卡房乡卡房村(楼子湾组)

　　22.邓州市小杨营乡安众村

　　23.信阳市新县苏河镇新光村(钱大湾)

　　24.南阳市一体化示范区新店乡阡陌营村

　　25.平顶山市郏县黄道镇黄道北村

　　来源：河南日报⑥
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 偃师游殿村：上有天爷阁 下有九连洞
    偃师游殿村：上有天爷阁 下有九连洞
    偃师游殿村：上有天爷阁 下有九连洞
        日前，河南省人民政府核定公布了第八批河南省文物保护单位名单，我市偃师区山化镇游殿村的玉皇庙天爷阁(以下...
  • ·洛阳市栾川县伊源路入选2021年度“我家门口那条路——最具人气的路”候选名单
  • ·待疫情消散，访这个古村，感受悠闲慢生活
  • ·洛阳部分博物馆暂时取消团队预约参观 城市书房调整开放时间
    		•  
    新闻排行
  • 刚刚，新安县全域解除管控！
  • 有大到暴雪！洛阳20日至23日将出现持...
  • 正在公示！洛阳两所学校新规划出炉
  • 签约！2022“宜阳不一样”！
  • 洛阳印发今年市重点民生实事工作方案 ...
  • 查验健康码、行程码、核酸检测证明 洛...
  • 学习驾驶证明有效期会延长吗？洛阳市...
  • 最新进展！洛龙区聂湾安置小区二期工...
  • 出征！洛阳姑娘王珊珊开启女足亚洲杯之旅
  • 新安县解封不解防 洛阳全市均为低风...
    		•
    百姓呼声
    咨询：洛阳市是否按规定执行育儿假政策？
    养老保险关系转移可通过掌上12333网上办
    精彩图片
    洛城虎年生肖饰品“虎...
    孟津区白鹤镇：种植新...
    洛阳九发实业有限公司...
    Q萌立牌 助力防疫【组图】
    精彩热帖

    黑白街头

    朱樱湖

    夕阳余晖无限美

    红尘视觉 月季
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605