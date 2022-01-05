发钱了！洛阳三个村获省财政补助

省住房城乡建设厅日前公示了2022年我省获得传统村落保护发展省级财政补助资金的25个传统村落名单，洛阳三地上榜，快来看看有你的家乡吗？

省住房城乡建设厅日前公示了2022年我省获得传统村落保护发展省级财政补助资金的25个传统村落名单，洛阳三地上榜，快来看看有你的家乡吗？ 省住房城乡建设厅日前公示了2022年我省获得传统村落保护发展省级财政补助资金的25个传统村落名单，洛阳三地上榜，快来看看有你的家乡吗？ 1月14日，记者从省住房城乡建设厅获悉，该厅日前公示了2022年我省获得传统村落保护发展省级财政补助资金的25个传统村落名单。 据介绍，省住房城乡建设厅遵循公开、公正、公平、择优的原则，从河南省传统村落保护发展专家委员会及工作组、河南省村镇规划建设专家库等中选调相关行业评审专家，组成传统村落保护发展省级财政补助资金项目评审委员会，通过竞争性的方式进行评审，经评审委员会研究确认，对郑州荥阳市高村乡油坊村、平顶山郏县李口镇张店村、鹤壁鹤山区姬家山乡蒋家顶村、新乡卫辉市狮豹头乡小店河村、洛阳嵩县白河镇下寺村等25个传统村落予以公示。 根据相关规定，申请省级财政补助保护发展项目，每个村庄的估算投资总额不能超过500万元，单个项目估算投资额不超过200万元，项目周期不超过一年。我省传统村落申请财政资金补助须具备相关条件：已编制保护规划，并通过省级审查；历史文化资源丰富、保护价值突出、保护发展定位明确，有一定的产业发展基础或潜力；已获得传统村落保护发展中央财政补助资金的村落，使用中央财政补助资金的保护发展项目进展顺利、效果良好；近5年来申请使用其他中央和省级财政补助资金规范有序，资金使用效益高。 附件 2022年传统村落保护发展省级财政补助资金评审结果(按分数高低排序前25名) 1.郑州市荥阳市高村乡油坊村 2.平顶山市郏县李口镇张店村 3.鹤壁市鹤山区姬家山乡蒋家顶村 4.新乡市卫辉市狮豹头乡小店河村 5.洛阳市嵩县白河镇下寺村 6.平顶山市宝丰县大营镇大营村 7.安阳市林州市东姚镇北坡村 8.鹤壁市山城区宝山街道办事处寺湾村 9.三门峡市卢氏县官道口镇杨眉河村 10.南阳市南召县崔庄乡粮食川村 11.信阳市光山县马畈镇代洼村(杨柳湾组) 12.信阳市新县郭家河乡土门村(徐冲组) 13.洛阳市洛宁县东宋镇程家庄(丈庄村) 14.平顶山市郏县薛店镇使郎庙村 15.三门峡市卢氏县东明镇北苏村 16.南阳市桐柏县程湾镇石头庄村(袁庄寨) 17.长垣市赵堤镇大浪口村 18.洛阳市偃师区山化镇马洼村 19.南阳市桐柏县埠江镇付楼村 20.信阳市罗山县周党镇中山村 21.信阳市新县卡房乡卡房村(楼子湾组) 22.邓州市小杨营乡安众村 23.信阳市新县苏河镇新光村(钱大湾) 24.南阳市一体化示范区新店乡阡陌营村 25.平顶山市郏县黄道镇黄道北村 来源：河南日报⑥