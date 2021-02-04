武则天时期的太平公主（历史上的太平公主）

近日，考古人员在洛阳正平坊遗址发现了太平公主宅，引起世人关注。

近日，考古人员在洛阳正平坊遗址发现了太平公主宅，引起世人关注。

太平公主是武则天的小女儿，长期生活在洛阳。她备受父母和兄长宠爱，一度权倾朝野，最终却被侄子李隆基赐死，结束了并不“太平”的一生。

历史上的太平公主，究竟是怎样一个人物？

秘密处死薛怀义

热播古装剧《风起洛阳》已经剧终，很多观众意犹未尽。

这部剧以武周时期的神都洛阳为背景，人们很容易就能猜出，剧中的圣人是武则天，焕相即上官婉儿，武慎行即武三思，太子则是后来的唐中宗李显……

那么，剧中有没有出现太平公主？答案是没有。

《资治通鉴》中记载，太平公主“沉敏多权略，武后以为类己，故于诸子中独爱幸，颇得预密谋”。也就是说，在几个子女中，武则天最宠信太平公主，常让她参与谋划机密事宜。

按理说，这时候的太平公主有机会走到台前，积累自己的政治资本，然而，她“畏武后之严，未敢招权势”，只能躲在幕后，看着上官婉儿在朝堂上与众人周旋。

上官婉儿生于公元664年，与太平公主年龄相仿。就在她出生那年，祖父上官仪因起草废后诏书而获罪，她随母亲配入掖庭，13岁时成为唐高宗的才人。武则天当政时，“百司表奏，多令参决”，上官婉儿成了众人仰慕的巾帼宰相。

太平公主身世显赫，上官婉儿是罪臣之后，不过，这并不影响二人成为密友。她们同为武则天的臂膀，只是分工不同。比如，武则天要除掉男宠薛怀义，这样的事情上不得台面，只能交给太平公主来处理。

薛怀义原名冯小宝，本是洛阳城中的一个卖药人。唐高祖李渊的女儿千金公主发现了他，遂将他献给武则天。

《旧唐书》中记载，冯小宝之所以改姓为薛，是沾了太平公主驸马薛绍的光。武则天为方便他出入宫禁，先让他出家为僧，又让他与薛绍合族，冒充薛绍的叔父。

就这样，薛怀义一步登天，皇亲贵胄见了他都要匍匐礼谒。他也不遗余力地为武则天称帝造势，并监造了明堂、天堂等，后封梁国公。

后来，忘乎所以的他因一时不满，火烧天堂、明堂，并出言不逊。公元695年，武则天“令太平公主择膂力妇人数十”，将薛怀义缢杀。

反击酷吏来俊臣

武则天正式在洛阳登基称帝，建立武周，是在公元690年。

在此之前，她任用酷吏镇压李唐宗室造反，驸马薛绍因受牵连，死在狱中，她又将太平公主嫁给了自己的堂侄武攸暨(jì)。

在剪除李唐宗室的同时，武则天对武氏子侄寄予厚望，一度犹豫皇位应该“传李还是传武”，并将皇嗣李旦改名为武轮(李旦原名李旭轮，又称李轮)。千金公主为了自保，甚至请求成为武则天的义女，改姓为武。

相对来说，太平公主的日子要好过一些。她虽是李唐宗室，但嫁给武攸暨后就成了武家人，依然可以得到武则天的信任。

明眼人能看出来，这是一桩政治联姻。不过，太平公主没有反抗，她按照母亲的意愿，充当着李武两家之间的桥梁，还给武攸暨生了二子一女(一说二子二女)。

当时，李武两家的关系很微妙。武攸暨不愿卷入政治漩涡，太平公主却因离权力中心太近，很容易引火烧身。一次，酷吏来俊臣就把她列为打击目标之一。

据《新唐书》记载，来俊臣最初因审案有功，得到了武则天的信任。他非常擅长罗织罪名，武则天曾鼓励人们告密，他借机铲除异己，其残暴程度令群臣闻风丧胆。

时间长了，来俊臣知道没人敢与自己作对，开始觊觎皇权。为除掉李唐宗室与武氏诸王，他诬告李旦、李显等与人谋反，又准备罗织罪名，诬告武氏诸王及太平公主。

这下，太平公主等人被逼急了。谁都知道，一旦被来俊臣下狱，生还的可能性极小。只要他把刑具摆出来，纵被安上天大的罪名，你也得乖乖招认。与其坐以待毙，不如反戈一击，哪怕鱼死网破。

《资治通鉴》中记载，公元697年，武氏诸王及太平公主“共发其罪”，列举来俊臣贪赃枉法、残害忠良等多项罪名。最终，47岁的酷吏来俊臣被斩于西市。

诛杀美男张易之

薛怀义是千金公主进献给武则天的男宠。他被除掉后，太平公主将美少年张昌宗送到了武则天的身边。

张昌宗向武则天推荐了哥哥张易之，兄弟俩很快得宠。与薛怀义不同，这二人是文学之士，且“美姿容，善音律”，平时施朱粉，衣锦绣，令人赏心悦目。

此时的武则天已经年迈，她让二张召集李峤、张说、宋之问等人，主持编撰《三教珠英》一书，二张权势日盛，连武氏诸王都争着登门逢迎，称张易之为五郎、张昌宗为六郎。

公元699年，武则天幸嵩山时过缑氏，拜谒了升仙太子庙。她知道自己年纪大了，将来一旦驾崩，太子和武氏诸王恐怕会互相残杀，便命太子李显、相王李旦、太平公主与武攸暨等写下誓文，“告天地于明堂，铭之铁券，藏于史馆”。

李唐宗室与武氏诸王的关系，一直是武则天的心病。她晚年健康状况不佳，连宰相都不得入见，只有二张兄弟随侍在侧。于是，二张顺势把持朝政，这自然引起了很多人的不满。

公元701年，李显的儿子李重润、女儿李仙蕙及女婿武延基私下见面时，议论了二张专政的事。武则天得到消息后大怒，李显不敢护短，年轻的李重润、李仙蕙和武延基皆被逼死。

此事点燃了李武两家对二张的怒火。二张担心女皇突然驾崩，自己会大祸临头，遂日夜与朋党密谋不轨。对李武两家来说，如果再忍下去，可能就没什么出手的机会了。

于是，神龙元年(公元705年)正月，宰相张柬之等人发动政变，率军士从玄武门进入迎仙宫，一举诛杀二张。武则天被迫退位，太子李显再次登基，就是唐中宗。

这年二月，李显改国号为唐。十一月，群臣“加皇帝尊号曰应天，皇后尊号曰顺天”。李旦被封为安国相王，太平公主也因为“预诛张易之谋有功”，即参与诛杀张易之兄弟有功，被封为镇国太平公主。

武则天退位后移居上阳宫，在这里度过了人生最后一段时光，直到当年十二月去世。她大概想不明白，在这次宫廷政变中，自己的女儿太平公主究竟起到了什么作用。

唐人刘肃说，太平公主“沉断有谋，则天爱其类己。诛二张，灭韦氏，咸赖其力焉”。武则天去世后，太平公主的政治野心也将展现在世人面前。（首席记者 张广英）