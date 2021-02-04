洛阳疾控发布重要提醒

“我市有大量外出务工人员，双节期间返乡人员较多，疫情输入的风险也较大。多地病例的出现告诉我们，疫情风险时刻存在，切不可麻痹大意。”3日，洛阳市疾控中心发布重要提醒，省外来(返)洛人员必须有48小时内核酸阴性证明，抵洛前主动报备，抵洛后再进行一次核酸检测。

“我市有大量外出务工人员，双节期间返乡人员较多，疫情输入的风险也较大。多地病例的出现告诉我们，疫情风险时刻存在，切不可麻痹大意。”3日，洛阳市疾控中心发布重要提醒，省外来(返)洛人员必须有48小时内核酸阴性证明，抵洛前主动报备，抵洛后再进行一次核酸检测。

洛报融媒记者从市疾控中心获悉，新安县发生相关疫情后，市县两级疾控部门迅速展开流调工作发现，省外来(返)洛人员未遵守我市疫情防控规定的情况依然存在，譬如来(返)洛前未主动报备以及进行核酸检测，抵洛后不出示核酸阴性证明，回家或在洛办公期间未按规定向所在社区(村)、酒店、单位进行报备，也不落实健康检测或居家隔离。“每一个环节都可能埋下输入风险，近期多地病例的出现也和这些问题相关。”市疾控中心传染病预防控制专家说。

按照我市疫情防控最新规定，市疾控中心向广大市民和基层单位发出重要提醒：

一、做好个人主动报备。省外来(返)洛人员返乡前要提前3天向目的地所属村(社区)或单位报备，并做好途中防护。返乡后要如实向村(社区)、单位报告个人行程，再进行1次核酸检测(与上次采样间隔24小时)，居家健康监测14天。

二、加强人员排查。各县区、乡镇(街道)、村(社区)、企事业单位要主动对辖区或本单位省外返乡人员开展走访、排查，并做好登记、造册、上报工作，尤其要对境外返洛人员、中高风险地区来(返)洛人员、高风险职业人群等进行重点排查。

三、强化核酸检测。机场车站、景区景点、宾馆酒店、洗浴中心等公共场所和村(社区)、企事业单位要严格查验所有省外来(返)洛人员48小时内核酸检测阴性证明。对不能出具48小时内核酸检测阴性证明的，引导其到就近采样点采集标本进行核酸检测，核酸检测结果出来前，自我居家隔离，不得乘坐公共交通工具，不得出入公共场所，不得参加聚集性活动。

四、加强重点人员管理。境外来(返)洛人员在入境地即将完成14天集中隔离返洛前，应提前72小时向入洛后居住地疫情防控部门报备，主动配合完成闭环转运及有关疫情防控措施，继续落实“7+7+5”管控措施，即7天集中隔离医学观察+7天居家健康监测+5次核酸检测，健康监测结束后再进行2次核酸检测(每7天1次)。

严格中高风险地区来(返)洛人员管理。有中高风险地区所在乡(镇、街道)旅居史的来(返)洛人员，实施“14天集中隔离+7天居家健康监测+7次核酸检测”的管控措施。有中高风险地区所在县市区其他乡(镇、街道)旅居史的来(返)洛人员，实施“14天居家隔离+5次核酸检测”的管控措施。

对有省外旅居史、省内中高风险地区所在省辖市旅居史的来(返)洛人员以及来(返)洛的本省重点行业从业人员，应持有48小时内核酸检测阴性证明或在入洛后第一时间进行核酸检测，结果未明确前自我居家隔离；抵达后要如实向村(社区)、单位报告个人行程，再进行1次核酸检测(与上次采样间隔24小时)，居家健康监测14天。

五、做好健康监测。村(社区)、各单位要加强对返乡人员、单位工作人员的健康监测，如发现有发热、干咳、乏力、腹泻和其他呼吸道感染症状的患者，应督促指导其避免接触他人，在做好佩戴口罩等个人防护后，第一时间到就近发热门诊就诊、核酸检测，就诊时主动告知个人旅居史和接触史，就医途中避免乘坐公共交通工具。

六、尽早接种疫苗。为了更好地保护自己和家人，在没有接种禁忌的情况下，符合条件的群众请尽快接种新冠病毒疫苗，已接种两剂次且满6个月及以上者请尽早接种加强针。(记者 王博东 通讯员 梁秀梅)