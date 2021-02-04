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洛阳疾控假期提醒：有市外旅居史人员，也建议做核酸检测
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.30 21:00

　　30日，洛报融媒记者从市疾控中心获悉，由于近期流感疫情高发，加之陕西西安等多地新冠肺炎确诊病例不断攀升，市疾控中心发布相关假期防控提醒。

　　12月29日，三门峡市湖滨区以及开封市祥符区先后通告密接人员活动轨迹，其中两例密接均到过洛阳龙门站，由此引发不少洛阳市民关注。“今后，我们生活中出现密接和次密接人员或将成为常态，大家与其担心密接人员去过哪儿，不如常备风险意识，主动做好个人防护，及时接种新冠疫苗加强针，尤其是定期做核酸检测等健康监测，这些才是最有效的防护手段。”市疾控专家朱鑫说，对照当前的疫情防控形势，广大市民还需要严格落实相关防控举措。

　　就在近期，记者随市疾控中心传染病预防控制所工作人员走访城市区重点场所发现，一些商超销售人员未佩戴或不规范佩戴口罩，一些诊所内排队的患者扎堆不戴口罩，防控措施落实情况及部分群众防控观念亟待改善……

　　“从去年初，我们一直提倡科学防控、理性对待、正常生活，即便当前已经出现德尔塔和奥密克戎等变异毒株，只要做好常态化科学防控，都能起到积极有效的预防效果。”朱鑫说，回看今年国内多地发生的疫情，被感染者多是未严格落实疫情防控举措，在疏忽大意时引发疫情传播。

　　记者了解到，随着元旦、春节“双节”临近，人员流动愈加频繁，学生、外地工作以及境外人员返乡人员数量正逐渐增加，各地防控压力进一步加大。尤其近期，陕西西安新增报告病例在持续攀升，我市各县区也陆续发现从西安、广东东莞等有中高风险地区的来(返)洛人员和相关密接人员。

　　“当前，我们提倡非必要不出行，如果出行请一定做好个人防护和健康监测，省外来(返)洛是必须要有48小时内核酸阴性证明。跨市和跨县，同样建议主动做核酸检测，这是为自己也为家人和社会负责。”朱鑫说。

　　为此，市疾控中心发布元旦假期提醒：

　　一、合理安排行程，减少不必要出行

　　不到中高风险地区及所在县(区市)，非必要不前往中高风险地区所在地市，尽量避免前往边境口岸城市。有条件的市民尽可能错峰出行，避开元旦、春节假期前后高峰期。除省外来(返)洛是必须要有48小时内核酸阴性证明，有市外旅居史的人员，也建议主动做核酸检测。

　　二、坚持做好个人防护，少聚集

　　戴口罩，尤其乘坐公共交通工具、乘电梯、进入密闭场所时要佩戴好口罩。少聚集，保持1米以上的社交距离，节假日期间尽量减少串门、聚餐等聚集性活动，60岁及以上老年人和严重慢性病患者等人群尽量减少前往人群聚集场所。

　　三、定期做核酸检测，严格落实个人防控责任

　　每个人是自己健康的第一责任人，请积极配合主动报备，落实出示健康码、行程码以及核酸阴性证明等疫情防控措施。如果刻意隐瞒行程、拒绝接受核酸检测或不配合防控，相关部门将依法追究责任。（记者 王博东 见习记者 谢娜娜 通讯员 梁秀梅）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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