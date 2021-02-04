新安县疫情防控卡口前，这一幕太感人！

2日深夜，在新安县一处疫情防控卡口处，志愿者接到爱心人士送来的物资后，因无法上前握手，便站在数米外向对方敬了一个军礼表示感谢。

2日深夜，在新安县一处疫情防控卡口处，志愿者接到爱心人士送来的物资后，因无法上前握手，便站在数米外向对方敬了一个军礼表示感谢。对方见状，立即回敬军礼……今日，一段“疫情防控卡口前，两人互敬军礼”的视频感动不少网友，记者采访当事人了解背后的故事。

视频中那名敬军礼的志愿者名叫衡哲，今年40岁，曾是一名空军部队的驾驶员，如今是新安县退役军人志愿者协会的负责人。他说，当天下午2点多，他正忙着给疫情防控一线的工作人员送餐，其间接到洛阳市退役军人志愿者协会副会长王红院的电话，问他缺少什么物资，是否需要帮助。

当时，衡哲在电话里说，暂时不缺物资，就是很多人没有红马甲，工作时多有不便。话音刚落，电话那头便说：“那别管了，交给我吧！”随后，两人便挂断了电话。

让衡哲没想到的是，当晚10点多，王红院便打来电话，说已经找到厂家连夜赶制了200多件写有“退役军人志愿者”字样的红马甲，并且已经在送来的路上。于是，两人约好在新310国道新安县出入口交接物资。

当晚11点多，王红院开车来到新310国道新安县出入口疫情防控卡口前，因为疫情防控需要，两人无法当面交接，于是，王红院把200多件红马甲放在了地上又后退了回去。当衡哲上前取物资时，便出现了视频中的一幕。对于这个感人场面，有网友评论说：“特殊时期，两人远远的互敬军礼，把一切的感谢与问候都表达出来了。”

据了解，新安县出现疫情后，当地200多名退役军人积极投身志愿者工作，每日可向约500名奋战在疫情防控一线的医护人员、民警等工作者提供餐饮保障。(记者 刘嘉仪 李鹏 通讯员 王毅 文/图/视频)