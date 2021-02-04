新安县红十字会关于防控新冠肺炎疫情接收社会捐赠款物的公告

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病毒无情，人间有爱，当前新冠肺炎疫情防控形势严峻复杂，为坚决打赢疫情防控阻击战、歼灭战，全力保护人民群众生命健康安全，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。新安县红十字会号召社会各界爱心企业、爱心人士积极行动起来，踊跃奉献爱心，体现“一方有难、八方支援”的人间大爱和全社会众志成城、共克时艰的坚强决心，为抗击新冠疫情捐款捐物，汇聚全民战“疫”的磅礴力量。
新安县红十字会关于防控新冠肺炎疫情
接收社会捐赠款物的公告
病毒无情，人间有爱，当前新冠肺炎疫情防控形势严峻复杂，为坚决打赢疫情防控阻击战、歼灭战，全力保护人民群众生命健康安全，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。新安县红十字会号召社会各界爱心企业、爱心人士积极行动起来，踊跃奉献爱心，体现“一方有难、八方支援”的人间大爱和全社会众志成城、共克时艰的坚强决心，为抗击新冠疫情捐款捐物，汇聚全民战“疫”的磅礴力量。现将接收方式公布如下：
一、资金捐赠
开户行：河南新安农村商业银行股份有限公司
账户：66915001600001673
户名：新安县红十字会
请备注“抗击新冠疫情捐款”！
二、物资捐赠
目前①医用防护服②医用N95③快速手消④防护面罩⑤橡胶手套⑥单片医用外科口罩⑦酒精⑧一次性帽子⑨一次性鞋套消耗量巨大，可优先考虑捐赠以上物资。
具体详情请与新安县红十字会工作人员联系。
联系电话：0379—67338886
18568111445
17538863388
新安县红十字会保证捐赠款物全部用于防控新冠疫情，捐赠使用情况将及时向社会公开，接受社会各界监督。衷心感谢您的无私奉献和积极参与！
新安县红十字会
2022年1月2日
（来源：新安县发布）