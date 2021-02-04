新安县第二轮全员核酸检测结果均为阴性 疫情传播风险总体可控

3日，洛报融媒记者从洛阳市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上获悉，2日，新安县启动第二轮全员核酸检测，结果均为阴性，目前当地疫情没有在更大范围扩散，传播风险总体可控。

3日，洛报融媒记者从洛阳市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上获悉，2日，新安县启动第二轮全员核酸检测，结果均为阴性，目前当地疫情没有在更大范围扩散，传播风险总体可控。

会上通报，1日晚，新安县在对集中隔离点的密接者进行定期核酸检测时，发现1例初筛阳性(系无症状感染者2的哥哥，两人同车返乡)。2日，经再次采样复核，判定为无症状感染者，目前已闭环转运至省定点医院。

2日，在对集中隔离点的密接者进行定期核酸检测时，发现1例初筛阳性(系无症状感染者2的女儿)。经再次采样复核，判定为无症状感染者，目前已闭环转运至省定点医院。

按照国务院副总理孙春兰批示精神，省委书记楼阳生批示要求及省长王凯现场调研调度要求，我市深入开展流调、检测、隔离、封控、协查、保供等工作，新安县疫情防控工作有序有效有力推进。综合省卫健委疾控中心专家研判意见，已发现的9名无症状感染者，均为确诊患者的家人和邻居，存在生活往来及行程交集，家庭聚集性明显，目前疫情没有在更大范围扩散，传播风险总体可控。

通报提到，在新安县广大民众的配合以及我市紧急调配的3500余名医务人员的付出下，新安县顺利完成首轮全员核酸检测。2日，新安县启动第二轮全员核酸检测，检测结果均为阴性。

目前，新安县启用8个集中隔离点，设立5个备用隔离点。按照“三区两通道”、应隔尽隔等要求，密接者和次密接者全部落实隔离措施。同时，实行全流程闭环管理，坚决防止交叉感染和风险外溢。做好集中隔离后勤保障工作，确保医用物资、生活必需品充足。

疫情发生后，新安县组织相关部门储备大米挂面1490吨、面粉700吨、食用油450吨、肉蛋140吨、蔬菜水果1230吨，全县生活物资储备充足。在县城区确定了3家大型超市和12家中型超市作为生活物资保供点，严格落实疫情防控措施，实施分流错峰购物，严控内部购物人流。在每个乡镇核准1至2家超市作为乡镇生活物资保供点，确保生活物资充足供应。

新安县对群众物资采购实行分类管理：中风险地区和封控区严格落实“足不出户”居家隔离措施，组织志愿者服务队根据每家物资需求及时配送；封闭管理的学校由县教体局统一负责配送生活物资；管控区内群众，每家每两天可由一人出门采购物资，并引导群众分时段错峰出行；全县其他防范区，群众可自行出门采购物资，由商务局、各商超组织志愿者严格落实疫情管控措施。同时，当地商务局和电信部门已经开通网上购物及配送渠道，开通后群众可网上下单采购，志愿者配送至小区门口。(记者 王博东/文 张光辉/图)