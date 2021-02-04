洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

新安县第二轮全员核酸检测结果均为阴性 疫情传播风险总体可控
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.03 15:51

　　3日，洛报融媒记者从洛阳市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上获悉，2日，新安县启动第二轮全员核酸检测，结果均为阴性，目前当地疫情没有在更大范围扩散，传播风险总体可控。

　　会上通报，1日晚，新安县在对集中隔离点的密接者进行定期核酸检测时，发现1例初筛阳性(系无症状感染者2的哥哥，两人同车返乡)。2日，经再次采样复核，判定为无症状感染者，目前已闭环转运至省定点医院。

　　2日，在对集中隔离点的密接者进行定期核酸检测时，发现1例初筛阳性(系无症状感染者2的女儿)。经再次采样复核，判定为无症状感染者，目前已闭环转运至省定点医院。

　　按照国务院副总理孙春兰批示精神，省委书记楼阳生批示要求及省长王凯现场调研调度要求，我市深入开展流调、检测、隔离、封控、协查、保供等工作，新安县疫情防控工作有序有效有力推进。综合省卫健委疾控中心专家研判意见，已发现的9名无症状感染者，均为确诊患者的家人和邻居，存在生活往来及行程交集，家庭聚集性明显，目前疫情没有在更大范围扩散，传播风险总体可控。

　　通报提到，在新安县广大民众的配合以及我市紧急调配的3500余名医务人员的付出下，新安县顺利完成首轮全员核酸检测。2日，新安县启动第二轮全员核酸检测，检测结果均为阴性。

　　目前，新安县启用8个集中隔离点，设立5个备用隔离点。按照“三区两通道”、应隔尽隔等要求，密接者和次密接者全部落实隔离措施。同时，实行全流程闭环管理，坚决防止交叉感染和风险外溢。做好集中隔离后勤保障工作，确保医用物资、生活必需品充足。

　　疫情发生后，新安县组织相关部门储备大米挂面1490吨、面粉700吨、食用油450吨、肉蛋140吨、蔬菜水果1230吨，全县生活物资储备充足。在县城区确定了3家大型超市和12家中型超市作为生活物资保供点，严格落实疫情防控措施，实施分流错峰购物，严控内部购物人流。在每个乡镇核准1至2家超市作为乡镇生活物资保供点，确保生活物资充足供应。

　　新安县对群众物资采购实行分类管理：中风险地区和封控区严格落实“足不出户”居家隔离措施，组织志愿者服务队根据每家物资需求及时配送；封闭管理的学校由县教体局统一负责配送生活物资；管控区内群众，每家每两天可由一人出门采购物资，并引导群众分时段错峰出行；全县其他防范区，群众可自行出门采购物资，由商务局、各商超组织志愿者严格落实疫情管控措施。同时，当地商务局和电信部门已经开通网上购物及配送渠道，开通后群众可网上下单采购，志愿者配送至小区门口。(记者 王博东/文 张光辉/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·洛阳市妇幼保健院“三级甲等妇幼保健院”正式揭牌
  • ·有缓解网球肘疼痛的康复运动吗
  • ·走路多了膝盖疼，跟年纪大有关吗
    • 310国道洛阳境段改建工程通车 从洛阳到三门峡市更方便了
    310国道洛阳境段改建工程通车 从洛阳到三...
    310国道洛阳境段改建工程通车 从洛阳到三门峡市更方便了
        近期，310国道洛阳境段(铁门镇至三门峡市界)改建工程(310国道二期)正式通车。从新安县铁门镇出发到三门峡市...
  • ·灵山庙会：传承千年 历久弥新
  • ·山清水秀出奇石 景点众多有故事
  • ·逛特色博物馆 赏“奇珍异宝” 感受“石”情画意
    		•  
    新闻排行
  • 孟津、高新、龙门发布最新通告！
  • 雨夹雪、小雪、中雪 洛阳发布最新天气...
  • 新安县通报新增两例无症状感染者活动轨迹
  • 新安县第二轮全员核酸检测结果均为阴...
  • 工会力量来了！洛阳市总工会防疫物资...
  • 加班熬制中药汤剂 支援新安抗疫【组图】
  • 防疫一线党旗飘【组图】
  • 紧急！洛阳市疫情防控青年志愿服务队...
  • 新安县红十字会关于防控新冠肺炎疫情...
    		•
    百姓呼声
    下月起，未上牌的电动自行车不能上路吗？
    一户多人口阶梯水价用水有无相关优惠政策
    精彩图片
    吃营养餐、住暖气房、...
    洛阳在全省首创输电线...
    陆浑湖国家湿地公园：...
    “洛阳造”罐车：国际...
    精彩热帖

    市场上的生意人

    乘地铁2号线随拍

    美女赏梅

    石子之眼 梅花弄影
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605