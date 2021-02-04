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紧急！洛阳市疫情防控青年志愿服务队招募志愿者
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.02 22:54

　　当前疫情防控形势严峻复杂，为进一步组织动员广大青年志愿者做好疫情防控志愿服务工作，共青团洛阳市委员会、洛阳市青年志愿者协会面向全市招募储备青年志愿者、社会组织加入疫情防控青年志愿服务队，携手守护家乡洛阳。

　　具体内容如下——

　　志愿者报名条件：

　　年龄在18至40周岁，思想政治坚定，具有奉献精神，已完成新冠疫苗接种，持健康码绿码，现居住在洛阳市境内；

　　本人及同住亲友身体健康，无感冒、咳嗽、发热等症状；

　　近1月内无出境史、港台地区及国外旅居史、中高风险地区旅居史，未曾到过中高风险地区所在地市，未曾接触过确诊、疑似病例和无症状感染者；热心公益事业，吃苦耐劳，乐于奉献，具备较强的责任意识和人际沟通能力；

　　纪律意识强，无不良记录，服从统一工作安排，不擅自行动；

　　自愿加入疫情防控青年服务队队伍，参加志愿服务的青年志愿者须征得所在单位或家人同意，参加疫情防控志愿服务的社会组织须已经在民政系统完成注册登记。

　　服务地点及内容：

　　按照本地化原则，在本人居住地所在县区配合相关部门开展核酸检测、排查登记、体温监测、秩序维护、防疫知识宣传、便民服务等疫情防控志愿服务。不跨区域开展。

　　具体服务时间、服务岗位根据本人所在区域的疫情防控部门相关要求，由当地团组织统筹安排并通知本人。

　　服务结束后，共青团洛阳市委员会、洛阳市青年志愿者协会将统一制发志愿服务证书。

　　服务期间表现优异的团员青年优先参评我市优秀共青团员、优秀青年志愿者等荣誉。

　　即日起接受报名。

　　志愿者个人报名。请扫描、识别下方二维码并完整填写、提交报名信息。

　　社会组织报名。请扫描、识别下方二维码并完整填写、提交报名信息。

　　报名成功后，请保持个人通讯畅通，等待工作人员联系。

　　联系电话：(0379)63230538(工作日期间)、 15290517394 、18336007816。(记者　智慧)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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